Убытки госкомпаний в прошлом году сократились на 100 миллиардов - глава Минэкономразвития

Убытки государственных компаний в 2015 году, по предварительным данным, сократились на 86% - до 16 млрд грн, заявил министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус в ходе Часа вопросов к правительству в парламенте.

“По предварительным подсчетам, убытки госкомпаний в прошлом году сократились со 117 млрд грн до 16 млрд грн. Сокращение на целых 100 млрд грн”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, убыток ТОП-100 государственных компаний в январе-июне 2015 года сократился на 87% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5,8 млрд грн.

По данным Минэкономразвития, такой результат был достигнут благодаря улучшению показателей деятельности национальной акционерной компании “Нафтогаз Украины” - за 6 месяцев 2015 года компания снизила уровень убыточности в 7 раз - до 4,5 млрд грн, в том числе, благодаря увеличению тарифов для населения и промышленности, которое состоялось в рамках перехода к рыночным ценам на природный газ. Полугодовой результат “Нафтогаза” не учитывает списания безнадежной задолженности, которое состоится в конце года.