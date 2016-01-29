Украина получит технологии для модернизации "Хамви"

Государственное предприятие "Спецтехноэкспорт", входящее в состав госконцерна "Укроборонпром", подписало контракт с американской компанией Textron Systems на поставку в Украину модернизированных до уровня SCTV бронеавтомобилей HMMWV ("Хамви") и по предоставлению технологий для модернизации машин на предприятиях концерна.

Как сообщила пресс-служба "Спецтехноэкспорта", подписание контракта состоялось в рамках Международной конференции по бронетехнике в Лондоне.

"Контракт предусматривает производство и поставку в Украину трех высоко защищенных боевых тактических автомобилей, а также возможность использования запатентованных технологий Textron Systems для самостоятельной модернизации автомобилей "Хамви" на предприятиях концерна "Укроборонпром", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, программа модернизации SCTV предусматривает установку полностью бронированной моноблочной капсулы с V-образным днищем, что обеспечивает высокий уровень защиты экипажа в автомобилях этого класса. Кроме того, модернизация двигателя и усовершенствование подвески обеспечивают высокую мощность и мобильность бронеавтомобиля. Использование запатентованных технологий компании Textron Systems позволяет использовать модернизированные по программе SCTV бронеавтомобили для выполнения различных задач, в частности, осуществления огневой поддержки, командования и управления, разведки, инженерного обеспечения и мобильной передислокации военных.

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Как сообщал УНИАН, в конце марта 2015 года в Украину прибыла партия из 10 военных автомобилей "Хаммер", предоставленных в качестве военной поддержки со стороны США, а позже, в июле, прибыла еще одна партия из 100 автомобилей.

Ранее представители "Укроборонпрома" сообщали о разработке собственных программ по модернизации "Хаммеров", в частности, усилению их брони и установке боевых модулей.

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Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около сотни главных предприятий ОПК Украины.

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Дочернее предприятие государственной компании "Укрспецэкспорт" - государственное хозрасчетное внешнеторговое предприятие "Спецтехноэкспорт" создано в 1998 году для ведения экспортно-импортной деятельности на внешних рынках вооружений. Предприятие специализируется на торговле продукцией и услугами военного назначения.