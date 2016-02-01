В Китае индекс производственной активности упал до трехлетнего минимума

В Китае индекс деловой активности в промышленном секторе экономики рухнул на 0,3 пункта в январе 2016 года и составил 49,4 пункта, передает Reuters.

Данный показатель является самым низким с августа 2012 года, тогда индекс производственной активности составлял 49,2 пункта.

Читайте такжеКитай решил "насытить экономику" перед праздниками – влил $67 миллиардовРанее аналитики прогнозировали, что данный индекс составит 49,6 пункта.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году китайская экономика росла минимальными темпами за четверть века. ВВП страны увеличился на 6,9%, потребление энергоносителей выросло только на 0,9%.

По прогнозу Exxon, в период до 2025 года спрос на энергоносители в Китае будет ежегодно расти на 2,2%, что на 10% меньше, чем компания ожидала ранее.

Консалтинговая компания ESAI Energy выпустила исследование, в котором утверждается, что темпы увеличения спроса на нефть в Китае на период до 2030 года будут более чем в два раза меньше по сравнению с периодом между 2000 годом и настоящим временем.

По мнению аналитиков, если ситуация с китайским спросом сохранится, то в сочетании с перенасыщенностью рынка это поставит под вопрос стабильность нефтегазовых компаний во всем мире.