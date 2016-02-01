Суд решил ликвидировать буровую компанию, которую связывали с экс-министром Ставицким

Хозяйственный суд Донецкой области 27 января 2016 года принял решение ликвидировать буровую компанию «Голден Деррик», которую СМИ связывали с находящимся в розыске экс-министром энергетики Эдуардом Ставицким, сообщается в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Ликвидация будет длиться 12 месяцев.

В сообщении говорится, что согласно аудиторскому отчету за 2015 год компания имела 197,4 млн грн чистых активов, 95,2 млн грн обязательств и 102,1 млн грн собственного капитала.

Как сообщал УНИАН, молдавский миллиардер Анатол Стати в августе 2015 года получил контроль над «Голден Деррик». Бизнесмен готов был вложить в компанию 300 млн долл.

Высший административный суд Украины в июле подтвердил решение суда низшей инстанции относительно лишения права на пользование 19 участками недр с залежами нефти и газа компании «Голден Деррик»

Проведенная Генпрокуратурой проверка установила, что в 2011-2012 годах Государственная служба геологии и недр без проведения аукционов выдала «Голден Деррик» 48 спецразрешений на разработку нефтегазовых месторождений в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Согласно проверке, 26 решений принято при отсутствии предусмотренных законом документов. Еще по 16 участкам, предоставленным в пользование компании, на протяжении двух лет не уплачено в бюджет более 5 млн грн за геологическую информацию, которая необходима для использования полезных ископаемых.