Украинские металлурги за год увеличили убытки на треть - до 31 миллиарда гривень

Металлургическая отрасль Украины, по предварительным данным, по итогам 2015 года нарастила убытки (отрицательный финансовый результат до налогообложения) по сравнению с 2014 годом на 31,6%, или на 7,5 млрд грн - до 31,2 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических предприятий «Металлургпром».

По данным объединения, чистый доход (выручка) от реализации металлургической продукции за указанный период увеличился на 14%, или на 27,3 млрд грн по сравнению с 2014 годом, составив 194,5 млрд грн.

«В то же время из-за потерь от курсовой разницы (при переоценке валютных заемных средств и процентов по ним) получен отрицательный финансовый результат до налогообложения», - отмечается в сообщении «Металлургпрома».

За 2015 год метпредприятиям возмещено 19,9 млрд грн НДС. По состоянию на 1 января 2016 года, метпредприятия заявили к возмещению НДС в сумме 4,1 млрд грн. (На 1 января 2015 года задолженность по возмещению НДС составляла 3,7 млрд грн).

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Как сообщал УНИАН, металлургическая отрасль Украины, по итогам 2014 года нарастила убытки (отрицательный финансовый результат до налогообложения) по сравнению с 2013 годом на 84,4%, или на 10,3 млрд грн - до 22,5 млрд грн.