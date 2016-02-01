Лисичанский НПЗ может частично возобновить работу в середине марта – Тука

Находящийся в собственности российской компании «Роснефть» Лисичанский нефтеперерабатывающий завод (Луганская обл., подконтрольная украинским властям территория) может частично возобновить производство в середине марта.

Об этом на встрече с журналистами заявил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.

«Как только будет сделано дополнительное энергоснабжение, а по нашим подсчетам, это середина марта, то фактически сразу одно из производств (завода – УНИАН) начнёт работать», - сказал Тука.

При этом он уточнил, что речь идет о производстве полипропилена, который может поставляться для потребностей украинского рынка.

Как сообщал УНИАН, Лисичанский нефтеперерабатывающий завод простаивает с весны 2012 года по инициативе предыдущего собственника – российско-британской компании ТНК-ВР. «Роснефть» стала полноправным собственником сети АЗС и завода весной 2013 года.

«Роснефть» владеет в Украине 141 АЗС, работающими под брендами Formula, ТНК, "Золотой Гепард", "Смайл".

В начале января 2016 года стало известно, что "Роснефть" продает свою сеть автозаправочных станций в Украине швейцарской Glusco Energy S.A.

Справка УНИАН. Лисичанский НПЗ является вторым по мощности нефтеперерабатывающим заводом в Украине, способным перерабатывать 16 млн тонн нефти в год.