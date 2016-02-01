В Луганской области хотят восстановить завод по производству соды

Украинские инвесторы намерены восстановить завод по производству соды в Луганской области, который после модернизации также сможет поставлять тепловую энергию для Лисичанска или Северодонецка.

Об этом на встрече с журналистами сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука, напомнив, что единственный действующий украинский завод по производству соды находится в оккупированном Россией Крыму.

«Единственный завод, который был на плаву, остался в Крыму. У нас есть сырье, но производства не осталось. Появились частные инвесторы, которые хотят отстроить завод», - сказал Тука, уточнив, что инвесторами являются выходцы из Луганской области.

При этом он сообщил, что инвесторы сказали о возможности использовать мощности завода в режиме когенерации, то есть с помощью электроэнергии производить соду, а получаемое при производстве тепло поставлять в отопительные системы расположенных вблизи предприятия городов – Лисичанска или Северодонецка.

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Справка УНИАН. В советское время на территории Украины было три содовых завода: в Славянске, Лисичанске и в Красноперекопске (Крым). На сегодняшний день «в строю» осталось только одно предприятие — Крымский содовый завод.

Лисичанский содовый завод – старейшее химическое предприятие Украины, первый содовый завод Донбасса, существовавший с 1892 по 2011 годы.