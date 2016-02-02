Реализация промпродукции в 2015 году выросла почти на 26%

Объем реализации промышленной продукции в Украине в 2015 году составил 1,5 триллиона гривень, что на 304,926 миллиарда гривень, или на 25,5%, больше показателя за 2014 год на уровне 1,119 триллиона гривень, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

В частности, объем реализации в перерабатывающей промышленности, на которую пришлось 67,8% всего объема реализации, составил 1,016 миллиарда гривень, в поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха (19% общего объема) – 285,005 миллиарда гривень, в добывающей промышленности и разработке карьеров (12,21% общего объема) – 181,784 миллиарда гривень.

Наибольший объем реализованной продукции за 12 месяцев приходится на Днепропетровскую область – 19,2%, или 285,120 миллиарда гривень.

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Как сообщал УНИАН, в 2014 году объем реализации промышленной продукции составил 1,186 триллиона гривень, что на 74,745 миллиарда гривень, или на 6,73%, больше показателя за 2013 год.