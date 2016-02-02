Заготовка лома в Украине сократилась до нового антирекорда

По итогам 2015 года заготовка лома черных металлов в Украине установила новый антирекорд и упала до 4,3 млн тонн, что на 1 млн тонн, или на 19%, меньше, чем годом ранее.

Об этом сообщает госпредприятие «Укрпромвнешэкспертиза».

В сообщении отмечается, что ключевыми факторами сокращения ломосбора стали падение внутренних закупочных цен на металлолом, снижение спроса на сырье со стороны металлургических комбинатов и отсутствие реализации масштабных проектов модернизации инфраструктуры.

«В 2015 году средняя закупочная цена на внутреннем рынке упала на 80 долл., или 32%, и составила 169 долл./тонна, в то же время на заготовительных площадках в регионах котировки опустились до 140-150 долл./тонна, что негативно сказалось на ломопотоке в адрес комбинатов», - комментирует ситуацию заместитель директора «Укрпромвнешэкспертизы» Юрий Добровольский, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, в условиях неблагоприятной конъюнктуры рынка собственники металлолома зачастую предпочитали откладывать отгрузку сырья до более высоких цен. Кроме того, работы по утилизации крупных объектов свелись к минимуму из-за неудовлетворительной рентабельности таких проектов. Как следствие низкой продуктивности ломозаготовительной отрасли, дефицитность металлолома в Украине увеличилась в 4 раза по сравнению с 2014 годом и составила 0,3-0,35 млн тонн.

«Едва ли не единственным источником покрытия дефицита металлолома оставалось увеличение доли чугуна в сталеплавильной шихте, поскольку импорт лома пока недоступен из-за высокой стоимости импортируемого материала, а также действующего запрета на экспорт лома из Казахстана, который еще недавно был крупнейшим поставщиком этого сырья в Украину», - отмечает эксперт.

В сообщении говорится, что на фоне падения внутреннего спроса экспортные поставки увеличились до 1,2 млн тонн, что на 0,27 млн. тонн больше прошлогодних показателей, при этом лишь квотирование экспорта не позволило трейдерам нарастить внешние поставки до 2-2,2 млн. тонн. По итогам 2015 года Турция остается доминирующим направлением экспорта, на которое пришлось около 77% украинских поставок. Молдова также заняла значительную долю во внешней торговле ломом – 21% (на 11 процентных пунктов больше, чем годом ранее).

«Мы ожидаем, что дефицитность лома в Украине в следующем году усилится до 0,4-0,5 млн. тонн, при этом ключевыми факторами усиления дефицита станут падение закупочных цен на лом и отсутствие модернизации инфраструктуры», - прогнозирует Добровольский.

По оценкам «Укрпромвнешэкспертизы», в 2016 году среднерыночная цена лома на внутреннем рынке Украины упадет до 115 долл./тонну.

Как сообщал УНИАН, из года в год заготовка лома в Украине лишь сокращается. Если в 2001 году показатель находился на уровне 10,2 млн тонн, то в 2014 году заготовка снизилась до минимального значения за всю историю независимости на тот момент и составила 5,3 млн тонн, обновив антирекорд прошлого года в 5,7 млн тонн (снижение на 7%).

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