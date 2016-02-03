Плоды политики Кремля: Россия из-за сокращение внутреннего спроса потеряла 10% ВВП

ВВП России, по данным Росстата, в 2015 г. сократился на 3,7% после роста на 0,7% в 2014 г., номинальный размер экономики оценен в 80,4 трлн руб. (1 доллар - 75 руб.), или в $1,33 трлн против $2,05 трлн годом ранее исходя из данных ЦБ по среднегодовому курсу: кризис и девальвация сжали долларовый объем экономики на треть, пишут "Ведомости".

Из 16 основных видов экономической деятельности добавленная стоимость выросла лишь в четырех. Сильнее всего добавленная стоимость сократилась в торговле (оптовой и розничной) – на 10,1%. Это отражает прежде всего спад внутреннего потребления, считает Николай Кондрашов из Центра развития ВШЭ (в оптовую торговлю входят и некоторые экспортные операции, т. е. внешний спрос).

Читайте такжеBloomberg прогнозирует России долгую стагнациюИменно внутреннее потребление определило спад экономики: оно сократилось на 7,9% после роста на 1,4% в 2014 г. (в том числе потребление домохозяйств – на 10,1% после роста на 1,7%). Валовое накопление сжалось на 18,3% – втрое больше, чем в 2014 г.

Из-за спада внутреннего спроса (потребление и валовое накопление) сократился и импорт, что при расчете ВВП идет в плюс. В итоге чистый экспорт остался единственным источником поддержки экономического роста.

Но падение внутреннего спроса отняло у экономики еще больше – почти 10% (9,6%). Таким образом, в 2015 г. спад внутреннего спроса, учитывая импорт, привел к спаду ВВП на 4,2% из 3,7%. В 2014 г. внутренний спрос с учетом спроса на импорт обеспечил экономике 1 п. п. роста при итоговом результате 0,7%.

В итоге в структуре ВВП сократилась доля как конечного потребления (с 72,2 до 71,6%), так и валового накопления (с 21,2 до 20,4%).

Скорее всего, некоторое восстановление запасов в промышленности после остановок производств в прошлом году произойдет, но вряд ли это вернет ВВП к росту, сомневается Владимир Тихомиров из БКС. Развернуть экономику может стабилизация – даже не рост – цены нефти, считает он.