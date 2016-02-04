"Укроборонпром" разрабатывает ударный беспилотник, способный уничтожить танк

Как сообщила пресс-служба концерна со ссылкой на заместителя гендиректора концерна по вопросам авиастроения Юрия Пащенко, беспилотник сможет выполнять различные функции - от разведки до уничтожения вражеской бронетехники.

"Мы предложили Минобороны создавать беспилотники, которые в состоянии уничтожить, например, вражеский танк", - цитирует пресс-служба Пащенко.

По его словам, в зависимости от боевой задачи, ударный беспилотник сможет нести различные комбинации вооружений и электронного оборудования.

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Как сообщал УНИАН, ранее секретарь Совета нацбезопасти и обороны Александр Турчинов заявлял, что на базе государственного авиапредприятия "Антонов" начата разработка отечественных боевых беспилотников. Как отмечал генеральный директор госконцерна "Укроборонпром" Роман Романов, завершение разработки боевых беспилотников возможно в середине 2017 года.

Кроме того, ранее "Укроборонпром" передал Минобороны первую партию из трех беспилотников Spectator, разработанных и произведенных на предприятиях концерна.

Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около сотни предприятий ОПК Украины.