Убытки Toshiba станут крупнейшими за 140 лет

Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

В японской компании посчитали, что к концу финансового года (в марте) чистый убыток составит $6 млрд. При этом доходы останутся на прежнем уровне, а расходы увеличатся на $750 млн.

С целью улучшения ситуации Toshiba планирует продать убыточный бизнес по производству компьютеров и прибыльное медицинское направление. Ставка будет сделана на разработки в области атомной энергии и производство карт памяти. Помимо этого Toshiba намерена сократить продажи за пределами Японии.

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Ранее, в конце 2015 года, Toshiba объявила о сокращении 7800 рабочих мест.

Компания Toshiba была организована в 1938 году путем слияния двух других компаний, ведущих свою историю с конца XIX века. От первых букв их названий и получилось название Toshiba.