И.О. директора "Электротяжмаш" заявляет о рейдерском захвате предприятия

Уволенный Министерством экономразивития Айварасом Абрамовичусом руководитель Харьковского "Электротяжмаша" Владимир Глушаков пытается с помощью рейдерских схем вернуть себе должность.

Об этом заявил и.о. директора завода "Электротяжмаш" Дмитрий Костюк.

В частности, по его словам, Владимир Глушаков при помощи разбирательств в Печерском суде пытается восстановиться в должности.

"Судебная инстанция полностью удовлетворила его иск, но Министерство подало апелляцию, в связи, с чем судебное решения не имеет на данный момент законной силы. Тем не менее, экс-руководитель вернулся к работе на предприятии – 19 января в сопровождении вооруженной охраны подразделения "Титан" и людей в камуфляже и спецсредствами из охранно-консалтинговой компании "Борисфен" из Днепропетровска он занял свой бывший кабинет и получил доступ к печати предприятия и финансовой документации", - заявил он.

"Владимир Глушаков, не дожидаясь окончательных решений высшей судебной инстанции, объявил себя директором. А 28 января, пользуясь моим отсутствием, Глушаков объявил на селекторном совещании, что он возобновлен на должности решением Печерского суда и является законным руководителем", - сообщил Костюк.

По его мнению, ситуация такова, что требует вмешательства высшего руководства государства. Юристы стратегически важного для страны предприятия уже подали заявления в облуправления СБУ, в ГПУ и прочие инстанции о захвате предприятия экс-директором.

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"На сегодняшний день ситуация на заводе очень сложная, так как своими противоправными действиями В. Глушаков сделал невозможной нормальную работу одного из самых больших государственных предприятий Украины. Под угрозой оказалась не только выплата заработной платы, из-за путаницы с подписями в госреестре, но и существование пяти тысяч рабочих мест. У всех сотрудников есть семьи, дети и их судьба оказалась под угрозой из-за рейдерских схем бывшего руководителя", - подчеркнул Дмитрий Костюк.