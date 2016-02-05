Украинские металлурги с начала года вдвое сократили выручку от экспорта продукции

Украинские металлургические комбинаты в январе текущего года сократили выручку от экспорта черных металлов в два раза по сравнению с январем 2015 года - до 381 млн долл., при этом их доля в экспорте страны составляет 18,6%, сообщает Государственная фискальная служба.

Согласно сообщению, экспорт металлоизделий сократился также вдвое - до 42,6 млн долл. и занимает 2,1% в общем экспорте страны.

В то же время импорт черных металлов за январь в денежном выражении сократился по сравнению с январем 2015 года на 17,3% - до 46,2 млн долл., при этом импорт металлоизделий вырос – на 25%, до 40 млн долл.

Также горно-металлургические предприятия Украины в январе 2016 года, в условиях значительного падения цен на железорудное сырье (ЖРС) в мире, сократили выручку от экспорта этой продукции в 1,9 раза по сравнению январем предыдущего года – до 107,3 млн долл. с 206,5 млрд долл.

Согласно статистике, в январе было экспортировано 3,534 млн тонн ЖРС (на 4,5% меньше, чем за январь 2015 года), доля которого в общем объеме валютной выручки страны от экспорта составила 5,2%.

Основными покупателями украинского ЖРС были Китай – 42,8% выручки, Австрия – 12,2%, Япония – 10,5%.

Также сообщается, что в прошлом месяце импорт ЖРС в натуральном выражении составил 209,1 тыс. тонн, в денежном эквиваленте он сократился почти вдвое - до 8,2 млн долл. При этом все железорудное сырье импортировалось из России.

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Как сообщал УНИАН, в Украине в январе 2016 года производство металлопроката сократилось на 6% по сравнению с январем прошлого года - до 1,6 млн тонн, при этом объем выплавки стали увеличился на 3%, до 1,9 млн тонн, чугуна - на 12%, до 1,92 млн тонн.

Справка УНИАН. Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную долю валютной выручки. До 2014 года доля горно-металлургического комплекса страны приносила стране около трети валютной выручки. Однако после начала боевых действий на Донбассе, инициированных Россией, а также падением спроса на металлургическое сырье и продукцию в мире (как следствие, снизились цены на эти товары) доля сектора ГМК в валютных доходах снизилась до 25%.

В Украине в 2015 году производство металлопроката сократилось на 16% - до 20 млн тонн, стали - на 16%, до 22,9 млн тонн. При этом экспорт металлопроката снизился на 15%, или на 3,1 млн тонн до 17,1 млн тонн.

В совокупности со снижением цен на мировых рынках проката это повлекло за собой снижение экспортной выручки на 39%, до 6,4 млрд долл. против 10,5 млрд долл. в 2014 году.