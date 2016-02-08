У Медведева задумались о введении акциза на шины

Как сообщил РБК правительственный чиновник, автомобильные шины могут попасть в перечень товаров, которые российские власти собираются обложить акцизом. «Сейчас обсуждается всего три наименования — пальмовое масло, газированные напитки и шины», - сказал он.

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Председатель правления Ассоциации производителей шин и генеральный директор «NokianTyres Россия» Андрей Пантюхов сказал РБК, что знает про возможное введение акцизов на шины — это обсуждается в правительстве. В условиях экономического кризиса, когда продажи новых автомобилей сокращаются, а покупательная способность граждан падает, введение акцизов приведет к новому росту цен и еще большему сжатию рынка, предупредил он, за этим последует сокращение персонала и налоговых поступлений в бюджет.

Пантюхов также отметил, что автомобиль уже является акцизным товаром и введение дополнительного акциза на один из его комплектующих будет избыточным.