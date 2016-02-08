Цены на никель из-за Китая упали до минимума почти за 13 лет

Никель подешевел до минимума почти за 13 лет на опасениях, что сокращение производства металла в мире недостаточно для того, чтобы компенсировать падающий в Китае спрос.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как сообщается, Китай является крупнейшим в мире потребителем никеля с долей более чем в 50%. Металл используется при производстве нержавеющей стали, выпуск которой в Китае снижается.

Котировки трехмесячных контрактов на LME в ходе торгов опускались на 3,2% — до $7900 за тонну, а затем вернулись к отметке $8155 за тонну, передает Gazeta.ru.

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Индекс LME, в расчет которого входят шесть базовых металлов, снизился на 1% в текущем году, при этом никель демонстрирует наихудшую динамику, подешевев на 7,5%.