Украинская бронетехника перешла на немецкие двигатели вместо российских
По окончанию испытаний современных украинских БТР-4, укомплектованных двигателями Deutz, данная техника была принята на вооружение украинской армии.
Государственный концерн "Укроборонпром", объединяющий главные оборонные предприятия Украины, адаптировал свою бронетехнику под натовский двигатель Deutz (Германия) вместо российских, поставки которых прекратились с началом военной агрессии России на Донбассе.
Как сообщила пресс-служба, по окончанию испытаний современных украинских БТР-4, укомплектованных двигателями Deutz, данная техника была принята на вооружение украинской армии.
"Немецкие Deutz мощные, надежные, и, что очень важно в условиях войны, значительно тише российских двигателей, которые устанавливались на бронемашины раньше. Так, украинские военные получат лучшие образцы отечественной военной техники, созданной в соответствии со стандартами НАТО", - цитирует пресс-служба гендиректора концерна Романа Романова.
Кроме того, сообщается, что концерн подписал контракт с Deutz AG на поставки данных двигателей. При этом объем контракта в концерне не уточнили.
"Партия новых моторов будет использована для комплектации бронетранспортеров БТР-3, БТР-4 и новейших бронеавтомобилей «Дозор-Б». До сих пор на технику устанавливались морально устаревшими двигателями российского производства", - добавили в концерне. - "Компания Deutz AG предоставит специальную цену для Украины на партию двигателей. Сэкономленные деньги, а речь о почти 25 миллионах гривень, "Укроборонпром" направит на изготовление новой техники для украинской армии".
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Как сообщал УНИАН, в конце октября концерн Deutz AG поставил госконцерну "Укроборонпром" 16 дизельных двигателей марки Deutz. Также в концерне неоднократно отмечали, что серийное производство бронемашин "Дозор" отсрочивалось из-за отсутствия соответствующей разрешительной документации со стороны Германии, что делало невозможным поставку в Украину двигателей Deutz.
Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около сотни предприятий ОПК Украины.