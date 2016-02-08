Украинская бронетехника перешла на немецкие двигатели вместо российских

Государственный концерн "Укроборонпром", объединяющий главные оборонные предприятия Украины, адаптировал свою бронетехнику под натовский двигатель Deutz (Германия) вместо российских, поставки которых прекратились с началом военной агрессии России на Донбассе.

Как сообщила пресс-служба, по окончанию испытаний современных украинских БТР-4, укомплектованных двигателями Deutz, данная техника была принята на вооружение украинской армии.

"Немецкие Deutz мощные, надежные, и, что очень важно в условиях войны, значительно тише российских двигателей, которые устанавливались на бронемашины раньше. Так, украинские военные получат лучшие образцы отечественной военной техники, созданной в соответствии со стандартами НАТО", - цитирует пресс-служба гендиректора концерна Романа Романова.

Кроме того, сообщается, что концерн подписал контракт с Deutz AG на поставки данных двигателей. При этом объем контракта в концерне не уточнили.

"Партия новых моторов будет использована для комплектации бронетранспортеров БТР-3, БТР-4 и новейших бронеавтомобилей «Дозор-Б». До сих пор на технику устанавливались морально устаревшими двигателями российского производства", - добавили в концерне. - "Компания Deutz AG предоставит специальную цену для Украины на партию двигателей. Сэкономленные деньги, а речь о почти 25 миллионах гривень, "Укроборонпром" направит на изготовление новой техники для украинской армии".

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Как сообщал УНИАН, в конце октября концерн Deutz AG поставил госконцерну "Укроборонпром" 16 дизельных двигателей марки Deutz. Также в концерне неоднократно отмечали, что серийное производство бронемашин "Дозор" отсрочивалось из-за отсутствия соответствующей разрешительной документации со стороны Германии, что делало невозможным поставку в Украину двигателей Deutz.

Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около сотни предприятий ОПК Украины.