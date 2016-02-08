Промпродукция в Украине за месяц подешевела на 1%

Цены производителей промышленной продукции в Украине в январе 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем, декабрем 2015 года, снизились на 1,1%.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года цены производителей промпродукции в январе выросли на 21,2%.

Читайте такжеРеализация промпродукции в 2015 году выросла почти на 26%

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Читайте такжеВ Украине промпродукция за год подорожала на более чем 25%

Как сообщал УНИАН, цены производителей промпродукции в Украине в 2015 году (декабрь 2015 года к декабрю 2014 года) выросли на 25,4%. В декабре 2015 года по сравнению с ноябрем цены производителей промпродукции выросли на 0,3%.