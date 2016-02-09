Беларусь обрушит авторынок России - СМИ

Повышенные с 4 февраля в Беларуси размеры утилизационного сбора для транспортных средств негативно скажутся на автомобильном рынке России - такой вывод делают российские эксперты, передают "Белорусские новости".

В частности, Аналитическое агентство «Автостат» подсчитало, что для физических лиц размер сбора увеличился в 8,25 раза, а для юридических — в 1,65 раза. Отмечается, что повышенные налоги приведут к падению автомобильных продаж в России.

Читайте такжеУкраина договорилась с Беларусью об ускоренном режиме оформления транзитаДело в том, что сейчас из-за разницы курсов валют покупать машину в России и вывозить ее в государства Таможенного союза выгоднее, чем обращаться к местным дилерам. Повышенные ставки утилизационного сбора сделали такую экономию нерентабельной.

Как сообщал УНИАН, количество автосалонов в России по итогам 2015 года сократилось на 7% до 4159.

Снижение числа точек продаж авто зафиксировано впервые с 2009 года, полностью перестали работать 75 предприятий. Двести дилеров остановили продажи машин, оставив сервис.