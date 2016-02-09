Океанский рыболовный флот Украины впервые за 18 лет принес прибыль

Океанский рыболовный флот Украины в 2015 году впервые с 1997 года принес прибыль, которая составила 19 млн грн (более 700 тыс. долл.), из которых 9,5 млн грн составят дивиденды государству, сообщила пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства со ссылкой на главу ведомства Ярему Ковалива.

«В 2015 году океанский рыболовный флот Украины получил около 19 млн грн прибыли (более 700 тыс. долл. США), из которых 9,5 млн грн (350 тыс. долл.) – дивиденды, которые будут уплачены Украине рыболовной компанией Fishing Company S.A. Это первая прибыль, которую получит государство от деятельности океанского рыболовного флота, начиная с 1997 года», - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что Украина восстановила потерянный в связи с оккупацией Крыма Россией контроль над компанией Fishing Company и государственным предприятием «Сервис», которые являются владельцами судов. Прибыль была сформирована благодаря полному погашению накопленных еще в 1990-2000-х гг. долгов одной из компаний перед иностранными кредиторами. Кроме того, государственные предприятия увеличили ставку фрахта почти на 40% - до рыночного уровня.

«Необходимо отметить, что с момента подписания договора в 2004 году ставка фрахта пересматривалась лишь один раз и была увеличена на незначительную сумму. В процессе переговоров по ставкам состоялись консультации с несколькими ведущими мировыми брокерами, в частности, датским Atlantic Shipping AS, North Sea Shipbrokers AS, они помогли предприятиям сформировать справедливую стоимость», - цитирует Ковалива пресс-служба.

В Госрыбагентстве отметили, что с марта 2014 года зарегистрированные в Крыму украинские государственные компании не получали средства по договорам фрахта, и Украина фактически не контролировала свои рыболовецкие суда, находившиеся на рыбном промысле в Новой Зеландии. Сформировалась задолженность за фрахт в 1,6 млн долл. Ситуацию осложняло то, что суда находились в порту приписки Севастополь и в Российском классификационном обществе, и без согласия фрахтовщиков перевести флот в Украину было невозможно. Кроме того, один из новозеландских фрахтовщиков выдвинул к украинским компаниям претензии на 5 млн долл., что могло привести к вынужденной передаче этому фрахтовщику одного из четырех государственных океанских судов.

«Мы провели длительные переговоры с фрахтовщиком, в результате чего был возвращен контроль над украинским флотом, повышена ставка фрахта, появилась возможность расторгнуть договор по инициативе судовладельца, улучшили условия по кредитам», - отметил Ковалив.

Справка УНИАН. Украина за годы независимости потеряла более 220 крупнотоннажных судов, или 95% океанского флота, основная часть которого была незаконно реализована для погашения фиктивной кредиторской задолженности. В 1991 году Украина владела более 230 океанскими судами. В 2015 году их количество сократилось до 11, из которых только 4 находятся в государственной собственности: «Капитан Русак», «Иван Голубец», «Алексей Слободчиков» и «Профессор Михаил Александров».

В начале 1990-х годов океанский флот Украины обеспечивал вылов 780 тыс. тонн рыбы и водных биоресурсов.

В 2014 году в украинских и международных водах рыболовецкие предприятия Украины выловили 91,3 тыс. тонн рыбы и водных биоресурсов без учета оккупированного Россией Крыма. До оккупации, в 2013 году, этот показатель составлял 225,8 тыс. тонн.

В январе-ноябре текущего года общий вылов рыбы и других водных биоресурсов украинскими предприятиями составил 72,9 тыс. тонн, что на 5,8% меньше, чем аналогичный показатель 2014 года.