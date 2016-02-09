Германия установила рекорд по экспорту товаров

Немецкий экспорт товаров в течение 2015 года достиг рекордно высокой отметки - по сравнению с 2014 годом он вырос на 6,4%, а сумма от продажи этих товаров за границу составила 1 триллион 195,8 миллиарда евро.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Федерального статистического ведомства Германии, передает «Немецкая волна».

В то же время, как отмечается, импорт товаров в Германию возрос на 4,2%, его сумма составила 948 миллиардов евро.

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Таким образом, годовое сальдо внешней торговли составило самую большую на сегодня сумму - уровень поступлений от экспорта превысил уровень поступлений от импорта на 247,8 миллиарда евро.

До этого наибольшее годовое сальдо внешней торговли было зафиксировано в 2014 году - тогда оно составило 213,6 миллиарда евро.

Также отмечается, что больше половины экспорта и импорта составляла торговля со странами Евросоюза.