Демчишин: в настоящее время приватизация госшахт невозможна

Министерство энергетики и угольной промышленности намерено привлечь из бюджета 2,5 млрд грн на модернизацию и дотации государственных угольных предприятий, что позволит в течение года стабилизировать их работу, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин в ходе заседания Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.

«Нужно 2,5 млрд грн по финансовым программам, которые подготовило министерство, и в течение 12 месяцев мы сможем сбалансировать угледобывающие предприятия», - сказал Демчишин, отметив, что это позволит своевременно расплачиваться с шахтерами по заработной плате.

Как сообщил министр, большинство из 35 госшахт, которые расположены на подконтрольной украинским властям территории, имеют плохие геологические условия для работы, а оборудование на них не обновлялось даже когда в 2012-2013 годах на дотации госшахт выделялось свыше 10 млрд грн.

Вместе с тем Демчишин сообщил, что в настоящее время приватизация госшахт невозможна по ряду причин, в частности, из-за долгов за электроэнергию, плохих геологических условий, а также проведения боевых действий на востоке страны. По словам Демчишина, на некоторых государственных угольных предприятиях есть рентабельные шахты, однако их выделение в отдельную структуру для последующей приватизации невозможно.

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Как сообщал УНИАН, Миненергоугля обещает в феврале-марте 2016 года погасить всю задолженность по заработной плате за ноябрь-декабрь прошлого года перед горняками государственных угольных предприятий. По словам Демчишина, на 1 января задолженность по зарплате составляла около 500 млн грн. Эта сумма заложена в госбюджете 2016 года и пойдет на выплату задержанной зарплаты шахтерам.

Справка УНИАН. В 2014 году на дотации угольным предприятиям планировалось выделить 12 млрд грн, однако из-за боевых действий на востоке Украины, где находятся большинство шахт, на дотации было выделено около 9 млрд грн.