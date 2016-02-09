Советник Путина: промышленность России работает себе в убыток

Объем закредитованности российского промышленного сектора составляет порядка половины всех оборотных средств предприятий, заявил советник президента России Сергей Глазьев.

По информации экономиста, доля прибыли, которую предприятия направляют на погашение процентов, уже превышает 100%. Таким образом, промышленный сектор России функционирует себе в убыток, считает он.

Ранее о сокращении прибыли промышленного комплекса и росте кредиторской задолженности сообщало и Министерство экономического развития, сообщает Русская служба Би-би-си.

В частности, из октябрьского отчета следует, что кредиторская задолженность организаций промышленного комплекса с января 2014 года по октябрь 2015 года увеличилась почти на 1,5 трлн рублей, превысив 6 трлн рублей.

"О каких тенденциях экономического развития при этом говорит (глава минэкономразвития) господин Улюкаев, я не понимаю. Ситуация идет вразнос", - заявил советник президента.

Он добавил, что при рентабельности в машиностроении на уровне 2% трудно ожидать инвестиций в сектор, поскольку деньги можно направить на биржевые спекуляции, где рентабельность выше во много раз.

"Почему сегодня наши госбанки не дают кредиты производственным предприятиям? Потому что на валютном рынке 80% рентабельность. Валютные спекулянты выдержат ключевую ставку и в 20%, и в 30% годовых", - заключил он.

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Банк России в конце января на плановом заседании совета директоров принял решение оставить ключевую ставку (то есть процент, под который он кредитует другие банки) на уровне 11%. Представители бизнес-сообщества заявляют о том, что ставка чрезмерно высокая: им трудно привлекать кредиты.

В ЦБ парируют, что в условиях снижения нефтяных цен повысились риски ускорения инфляции - и в борьбе с ней банк вынужден держать ставку относительно высокой.