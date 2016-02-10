Нефтяные аппетиты Кремля: Россия хочет добиться в ООН расширения границ шельфа в Арктике

Россия представила в ООН заявку на расширение своих владений в Северном Ледовитом океане. Презентацию провёл министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской. ​

В пересмотренную заявку, которая была подана в августе, внесены районы южной оконечности хребта Гаккеля, котловина Подводников и ряд участков морского дна, пишет «Радио Свобода».

В настоящее время на эти участки претендуют Россия, Дания, Канада и США. По словам министра, страны договорились не препятствовать рассмотрению комиссией ООН заявок друг друга.

Потенциальные запасы углеводородов на новых территориях превышают 5 миллиардов тонн условного топлива. Рассмотрение заявки займет от трех до пяти лет.

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Россия добивается расширения арктических границ с 2001 года. Согласно конвенции ООН, экономическая зона государств может быть расширена в том случае, если морское дно за ее пределами является естественным продолжением окраины материка.

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В марте 2014 года претензии России на участок в Охотском море площадью более 50 тысяч квадратных километров были удовлетворены.