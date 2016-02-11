Украина превращается в сырьевой придаток – глава комитета Рады по промполитике

Несмотря на то, что законно экспортировать можно только избыток, Украина продает за границу столько сырья, что собственным предприятиям его не хватает. Об этом в интервью изданию "Новое Время" рассказал глава комитета ВР по промышленной политике Виктор Галасюк.

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"Сегодня существует проблема дефицита металлолома в металлургии. Ситуация аналогична с лесной отраслью. Согласно закону, продавать за границу могут только избыток сырья. Но так построена коррупционная бюрократическая система, что они экспортируют за границу, а местные потребности не удовлетворены. Из-за чего останавливаются металлургические заводы: скажем, в прошлом году остановился "Днепросталь", единственный новый завод в стране, и мы проигрываем другим странам. Практически все металлурги зависят от этого сырья, только в разной степени", - рассказал Галасюк.

По словам депутата, государство уже пошло навстречу деревообрабатывающей промышленности, приняв в прошлом году законопроект о запрете на 10 лет экспорта леса-кругляка из Украины.

Галасюк также заявил, что комитет планирует поднять экспортные пошлины на металлолом на три года с 10 до 35 евро. Это, по словам депутата, позволит прекратить практику вывоза сырья за рубеж, где из украинского металла производится продукция.

"При этом Турция у нас масштабно импортирует металлолом. Почему? Потому что из него получается очень классная продукция, экологически чистая металлургия, то есть выбросов нет и это дешевле, чем из руды. И парадоксальная ситуация - то же, что с древесиной, то есть Украина стала сырьевым придатком. Мы продали металлолом, чтобы потом они там сделали металл, потом из него сделали машины, а мы потом их импортируем. Мы собираемся поднять экспортные пошлины на металлолом на три года с 10 до 35 евро, чтобы остановить эту тенденцию. По расчетам экспертов, это как раз тот уровень, который позволит обеспечить внутренний рынок, сдержать бездумный рост экспорта", - считает глава комитета по промышленной политике.

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