Украина превращается в сырьевой придаток – глава комитета Рады по промполитике

13:04, 11 февраля 2016
Промышленность
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Украинские предприятия экспортируют за границу сырье, а потом сталкиваются с его нехваткой для удовлетворения собственных производственных потребностей.

REUTERS

Несмотря на то, что законно экспортировать можно только избыток, Украина продает за границу столько сырья, что собственным предприятиям его не хватает. Об этом в интервью изданию "Новое Время" рассказал глава комитета ВР по промышленной политике Виктор Галасюк.

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"Сегодня существует проблема дефицита металлолома в металлургии. Ситуация аналогична с лесной отраслью. Согласно закону, продавать за границу могут только избыток сырья. Но так построена коррупционная бюрократическая система, что они экспортируют за границу, а местные потребности не удовлетворены. Из-за чего останавливаются металлургические заводы: скажем, в прошлом году остановился "Днепросталь", единственный новый завод в стране, и мы проигрываем другим странам. Практически все металлурги зависят от этого сырья, только в разной степени", - рассказал Галасюк.

По словам депутата, государство уже пошло навстречу деревообрабатывающей промышленности, приняв в прошлом году законопроект о запрете на 10 лет экспорта леса-кругляка из Украины.

Галасюк также заявил, что комитет планирует поднять экспортные пошлины на металлолом на три года с 10 до 35 евро. Это, по словам депутата, позволит прекратить практику вывоза сырья за рубеж, где из украинского металла производится продукция.

"При этом Турция у нас масштабно импортирует металлолом. Почему? Потому что из него получается очень классная продукция, экологически чистая металлургия, то есть выбросов нет и это дешевле, чем из руды. И парадоксальная ситуация - то же, что с древесиной, то есть Украина стала сырьевым придатком. Мы продали металлолом, чтобы потом они там сделали металл, потом из него сделали машины, а мы потом их импортируем. Мы собираемся поднять экспортные пошлины на металлолом на три года с 10 до 35 евро, чтобы остановить эту тенденцию. По расчетам экспертов, это как раз тот уровень, который позволит обеспечить внутренний рынок, сдержать бездумный рост экспорта", - считает глава комитета по промышленной политике.

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