Суд передал государству имущество Одесского НПЗ, принадлежащего Курченко

Приморский районный суд Одессы разрешил передачу движимого имущества Одесского нефтеперерабатывающего завода, принадлежащего скандально известному бизнесмену Сергею Курченко и простаивающего уже более года, госпредприятию «Укртранснафтопродукт».

Об этом говорится в постановлении суда от 5 февраля, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно сообщению, суд также передал в управление «Укртранснафтопродукт» ОРУ-110 кВ (открытое распределительное устройство) и нежилые здания энергоблока - когенерационной установки для комбинированного производства тепловой и электрической энергии, обеспечивающих жизнедеятельность Одесского НПЗ.

Часть этого имущества принадлежит компании «Энергия и газ Украины», учредителем которой является владелец Одесского НПЗ – кипрская компания Empson Limited.

На все это имущество 19 января Приморским райсудом был наложен арест. При этом 25 января государственное предприятие «Укртранснафтопродукт» обратилось в прокуратуру Одесской области с просьбой передать движимое имущество и объекты производственного обеспечения НПЗ на хранение.

Как сообщал УНИАН, Хозяйственный суд Киева в конце ноября 2015 года (спустя полтора года) снял арест с денежных средств и имущества компании ВЕТЭК, подконтрольной Сергею Курченко.

В январе текущего года Государственная фискальная служба Суворовского района Одессы инициировала банкротство Одесского нефтеперерабатывающего завода.

В мае 2014 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что компании, входящие в холдинг Сергея Курченко ВЕТЭК, за предыдущие два года ввезли по фиктивным документам на территорию Украины свыше 5 млн тонн нефтепродуктов на сумму 36 млрд грн.

По документам, данные нефтепродукты не должны были реализовываться на территории Украины, а должны были поставляться в третьи страны, что позволяло компаниям Курченко уклоняться от уплаты налогов. По оценкам МВД, преступный доход Курченко от указанной деятельности составил около 7 млрд грн.

Сейчас Курченко объявлен в международный розыск, и правоохранительные органы принимают меры по его задержанию.

Ранее СБУ выявила факты непосредственной причастности Курченко к реализации преступных механизмов по приобретению в пользу холдинга ВЕТЭК медиаресурса UMH group, футбольного клуба «Металлист», Одесского нефтеперерабатывающего завода и сети автозаправок SparschweinGmbH & Co в Германии (170 объектов).

В ходе расследования были арестованы личные счета Курченко, его движимое и недвижимое имущество на общую сумму свыше 1,5 млрд грн.

Справка УНИАН. ВЕТЭК ранее вела свою деятельность под брендом «Группа компаний «Газ Украина», которую СМИ связывали с махинациями на рынке нефтепродуктов. Накануне заявления о покупке Одесского НПЗ (конец февраля 2013 года) группа компаний «Газ Украина», являющаяся одним из крупных игроков на рынке сжиженного газа Украины, заявила о консолидации своих активов под новым брендом - «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК).