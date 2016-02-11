Суд передал государству имущество Одесского НПЗ, принадлежащего Курченко
Имущество нефтеперерабатывающего завода передали госпредприятию «Укртранснефтепродукт».
Приморский районный суд Одессы разрешил передачу движимого имущества Одесского нефтеперерабатывающего завода, принадлежащего скандально известному бизнесмену Сергею Курченко и простаивающего уже более года, госпредприятию «Укртранснафтопродукт».
Об этом говорится в постановлении суда от 5 февраля, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Согласно сообщению, суд также передал в управление «Укртранснафтопродукт» ОРУ-110 кВ (открытое распределительное устройство) и нежилые здания энергоблока - когенерационной установки для комбинированного производства тепловой и электрической энергии, обеспечивающих жизнедеятельность Одесского НПЗ.
Часть этого имущества принадлежит компании «Энергия и газ Украины», учредителем которой является владелец Одесского НПЗ – кипрская компания Empson Limited.
На все это имущество 19 января Приморским райсудом был наложен арест. При этом 25 января государственное предприятие «Укртранснафтопродукт» обратилось в прокуратуру Одесской области с просьбой передать движимое имущество и объекты производственного обеспечения НПЗ на хранение.
Как сообщал УНИАН, Хозяйственный суд Киева в конце ноября 2015 года (спустя полтора года) снял арест с денежных средств и имущества компании ВЕТЭК, подконтрольной Сергею Курченко.
В январе текущего года Государственная фискальная служба Суворовского района Одессы инициировала банкротство Одесского нефтеперерабатывающего завода.
В мае 2014 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что компании, входящие в холдинг Сергея Курченко ВЕТЭК, за предыдущие два года ввезли по фиктивным документам на территорию Украины свыше 5 млн тонн нефтепродуктов на сумму 36 млрд грн.
По документам, данные нефтепродукты не должны были реализовываться на территории Украины, а должны были поставляться в третьи страны, что позволяло компаниям Курченко уклоняться от уплаты налогов. По оценкам МВД, преступный доход Курченко от указанной деятельности составил около 7 млрд грн.
Сейчас Курченко объявлен в международный розыск, и правоохранительные органы принимают меры по его задержанию.
Ранее СБУ выявила факты непосредственной причастности Курченко к реализации преступных механизмов по приобретению в пользу холдинга ВЕТЭК медиаресурса UMH group, футбольного клуба «Металлист», Одесского нефтеперерабатывающего завода и сети автозаправок SparschweinGmbH & Co в Германии (170 объектов).
В ходе расследования были арестованы личные счета Курченко, его движимое и недвижимое имущество на общую сумму свыше 1,5 млрд грн.
Справка УНИАН. ВЕТЭК ранее вела свою деятельность под брендом «Группа компаний «Газ Украина», которую СМИ связывали с махинациями на рынке нефтепродуктов. Накануне заявления о покупке Одесского НПЗ (конец февраля 2013 года) группа компаний «Газ Украина», являющаяся одним из крупных игроков на рынке сжиженного газа Украины, заявила о консолидации своих активов под новым брендом - «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК).