Евросоюз на полгода ввел пошлины на холоднокатаную сталь из России и Китая

Евросоюз на 6 месяцев ввел пошлины на холоднокатаную сталь из России и Китая после антидемпингового расследования, передает ТАСС со ссылкой на материалы официального журнала ЕС.

Ежегодные объемы поставок холоднокатаного проката в ЕС из России оцениваются примерно в $280 млн.

Читайте такжеУкраинские металлурги с начала года вдвое сократили выручку от экспорта продукцииПредварительные пошлины установлены для Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова в размере 19,8%, для "Северстали" Алексея Мордашова на уровне 25,4% и для Новолипецкого металлургического комбината в размере 26,2%.

"Мы настаиваем на том, что принятое в ЕС решение является ошибочным. Все доводы и факты российской стороны были проигнорированы и в ходе расследования использовались некорректные исходные данные. Компания продолжит настаивать на объективном рассмотрении, чтобы данная ошибка была исправлена", - отметил представитель НЛМК.

Представитель ММК также отметил, что комбинат задействуют все законные средства для того, чтобы оспорить решение по вводу пошлин.

В пресс-службе "Северстали" заявили, что введение пошлин является прямым нарушением норм ВТО.

Антидемпинговое расследование в отношении холоднокатаного проката из России и Китая было инициировано ЕК по заявлению Ассоциации европейских производителей стали (Eurofer). Около 60% от общего импорта стали на рынке ЕС занимают поставки из России, Китая и Украины.