Торгпред считает перспективным рынок Ирана для украинской промпродукции

Украина должна обеспечить выход своей промышленной продукции на рынок Ирана после снятия санкций с этой страны, сообщила на пресс-конференции в Мининфраструктуры заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Микольская.

"Иран для нас является достаточно перспективным рынком не только для агропродукции, а в первую очередь для промышленной продукции", - сказала Микольская.

По ее словам, в марте этого года состоится встреча украино-иранской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

"Сейчас самое время ее проводить, так как санкции с Ирана потихоньку снимаются. Ситуация становится спокойнее и привлекательней для сотрудничества между странами", - добавила она.

В свою очередь, министр инфраструктуры Андрей Пивоварский отметил, что особый интерес Иран уделяет железнодорожной продукции.

"Иран понимает нашу продукцию, наших специалистов и проявляет особый интерес к железнодорожной продукции, в частности, к вагонам. Необходимость - огромная, деньги тоже есть" - сказал министр.

Пивоварский также добавил, что украинские производители, которые хотят поставлять свою продукцию в Иран, получат политическую поддержку от украинского правительства.

"Ставьте нам конкретные задания, говорите, что вам интересно, какие двери не можете открыть, ставьте четкие дедлайны", - подчеркнул министр.

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Как сообщал УНИАН, ранее Министерство экономразвития сообщало, что Иран заинтересован в сотрудничестве с Украиной в водной индустрии и электроэнергетике. Кроме того, Иран выявил заинтересованность в импорте зерновых из Украины в объеме до 3 млн тонн. По словам руководства Минэкономразвития, снятие экономических санкций с Ирана актуализировало вопросы развития украинского аграрного экспорта в эту страну.