Мексика продлила на 5 лет пошлину на украинский горячекатаный прокат

Мексика продлила на 5 лет действие антидемпинговой пошлины в размере 25% на украинский горячекатаный прокат.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины.

Как сообщал УНИАН, Мексика в связи с заинтересованностью металлоперерабатывающих компаний намеревалась пересмотреть антидемпинговую пошлину на украинский горячекатаный прокат.

Заинтересованные в результатах пересмотра украинские производители должны были подать ответы на официальный вопросник и доказательные материалы до 8 мая прошлого года.

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Коллегия Евразийской экономической комиссии (наднациональный орган Евразийского экономического союза России, Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии) 27 января приняла решение ввести антидемпинговую пошлину на украинские бесшовные нержавеющие трубы диаметром до 426 мм сроком на 5 лет в размере 18,96% от таможенной стоимости.

При этом для ЧАО «Сентравис Продакшн Юкрейн» и ООО «Интерпайп Нико Тьюб» устанавливается пошлина в размере 4,32% от таможенной стоимости.