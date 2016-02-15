Промпроизводство в РФ за месяц рухнуло почти на 20%

Промышленное производство в России в январе к декабрю рухнуло на 19,7%, при этом с очисткой от сезонных факторов промпроизводство к декабрю, наоборот, выросло на 0,4%.

Об этом свидетельствуют данные Росстата, сообщает Gazeta.ru.

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В годовом выражении в январе 2016 года спад промышленного производства составил 2,7% против 4,5% в декабре — таким образом, в годовом выражении спад замедлился.

По итогам 2015 года промышленность в России снизилась на 3,4%, при этом в январе 2016 года она выросла на 0,9%. Таким образом, одним из факторов снижения производства в январе текущего года стал эффект «высокой базы». Кроме того, в месячном выражении промпроизводство в январе традиционно «проседает» в связи с сезонными факторами.