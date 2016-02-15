Украина и Турция договорились о совместном производстве военной техники и оружия

Стороны детально обсудили вопросы сотрудничества в отдельных проектах. Планируют привлекать современные технологии производства военной техники и оружия в различных отраслях оборонпрома в пределах украинского и турецкого ОПК. Также договорились создать рабочие группы для их реализации. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СНБО.

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"Мы рассматриваем Турцию как стратегического партнера нашей страны", - сказал Турчинов и добавил, что еще по результатам его визита в Турцию в январе было принято решение о "тесном сотрудничестве оборонопромвв обоих государств".

В свою очередь Демир отметил важность сотрудничества между Украиной и Турцией.

"Мы чрезвычайно заинтересованы в сотрудничестве с Украиной и убеждены, что это сотрудничество будет очень продуктивным. Считаю, что объединив усилия, наши страны станут сильнее", - подчеркнул он.