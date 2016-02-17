Украина в 2015 году приняла почти 3 тысячи технических стандартов ЕС

Украина в 2015 году приняла 2,7 тысячи технических стандартов, гармонизированных с законодательством Евросоюза, а также отменила 15 тысяч советских ГОСТов.

Об этом сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов на своей странице в Facebook.

"Новых стандартов в 2015-м приняли 4,8 тысячи, из которых 2,7 тысячи - гармонизированы с европейскими и международными, в том числе, под директивы ЕС согласно приложению III к Соглашению об ассоциации. На сегодня приняты как национальные все стандарты в приоритетных для соглашений АСАА (Соглашение о взаимном признании Украиной и ЕС сертификатов соответствия на промышленную продукцию - УНИАН) секторах промышленности", - написал он.

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Как сообщал УНИАН, по словам Нефедова, Украина почти готова к подписанию соглашения ACАA (Соглашение о взаимном признании Украиной и ЕС сертификатов соответствия на промышленную продукцию) по нескольким группам промышленных товаров, которое даст возможность экспортировать продукцию без дополнительной сертификации в Евросоюзе.

В декабре 2014 года премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что Украина намерена полностью отказаться от советской системы стандартизации и перейти на европейские стандарты уже до 2016 года.

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Верховная Рада 15 января 2015 года приняла закон об адаптации украинского законодательства к нормам Европейского Союза в сфере технических регламентов и оценки соответствия.