"Укроборонпром" за год подписал контрактов по экспорту оружия на $1,3 миллиарда

Государственный концерн "Укроборонпром", объединяющий главные оборонно-промышленные предприятия страны, в 2015 году подписал экспортных контрактов на поставку вооружения на 1,3 миллиарда долларов.

Об этом в ходе первого в Украине инвестиционного форума по вопросам обороны и безопасности сообщил генеральный директор "Укроборонпрома" Роман Романов.

"В 2015 году мы подписали экспортные контракты на 1,3 миллиарда долларов", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что оборонные предприятия Украины в 2016 году будут полностью обеспечены заказами на производство новой техники для украинской армии.

Ранее генеральный директор госконцерна "Укроборонпром" Роман Романов сообщил, что загрузка концерна составляет всего 40%.

Согласно госбюджету Украины на 2016 год, финансирование оборонного сектора страны составляет более 110 миллиардов гривень. В частности, бюджеты Минобороны и МВД увеличены на 21% - до 55,6 миллиарда гривень и 40,8 миллиарда гривень соответственно.

По словам главы Совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова, в оборонном заказе на 2016 год приоритетным направлением будет разработка и производство отечественных современных ракетных комплексов, тяжелой гаубичной артиллерии, средств противовоздушной обороны и связи, а также новых образцов бронетанковой техники.

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Справка УНИАН. Государственное предприятие "Спецтехноэкспорт" - одна из крупнейших компаний-спецэкспортеров Украины в составе ГК "Укроборонпром". Предприятие специализируется на экспорте и импорте новейшего оружия, военной продукции и технологий, а также техники специального назначения. "Спецтехноэкспорт" тесно сотрудничает с отечественными предприятиями, научно-исследовательскими центрами, конструкторскими бюро, а также государственными и частными компаниями из более чем 30 стран мира.