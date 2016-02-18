Для перехода "Укроборонпрома" на стандарты НАТО необходим 21 миллиард гривень - гендиректор

12:02, 18 февраля 2016
Промышленность
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Романов рассказал о необходимых инвестициях для перехода предприятий на стандарты НАТО.

Укроборонпром / Фото: ДК УкрОборонПром / Twitter

Для перехода предприятий государственного концерна «Укроборонпром» на производство техники по стандартам НАТО необходимо порядка 21 млрд грн.

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Об этом в ходе первого в Украине инвестиционного форума по вопросам обороны и безопасности сообщил генеральный директор "Укроборонпрома" Роман Романов.

"Для перехода наших предприятий на стандарты НАТО необходимо инвестировать около 21 млрд грн", - сказал он.

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