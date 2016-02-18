Рада намерена упростить создание технопарков в Украине

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий упрощение регистрации технологических парков в Украине и инновационных проектов, которые они разрабатывают, для усиления кооперации таких парков с промышленностью.

За принятие соответствующего законопроекта №2216а "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности технологических парков" в первом чтении проголосовали 232 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Заместитель министра образования и науки Максим Стриха сообщил, докладывая по законопроекту, что данный законопроект направлен на усовершенствование работы технологических парков для поддержки научных разработок и выпуска инновационной продукции в таких парках.

"Я хочу напомнить, что в начале двухтысячных годов украинские технопарки реализовали более 120 инновационных проектов. В результате были созданы 3,5 тысячи рабочих мест, произведено на 13 миллиардов гривень инновационной продукции, и в бюджет поступило более 1 миллиарда гривень в тогдашних ценах", - сказал Стриха.

В то же время, в последние 5 лет, по словам Стрихи, не было зарегистрировано ни одного нового инновационного проекта, поскольку были внесены изменения в законодательство.

"Законопроект учитывает европейский опыт и предлагает дерегуляцию и упрощение как процедуры регистрации самих технопарков, так и проектов, которые они разрабатывают", - сказал он.

Также Стриха отметил, что документ не устанавливает никаких дополнительных льгот.

Глава комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк заявил, выступая с трибуны, что данный законопроект облегчит взаимодействие научной сферы и промышленности.

"Этот законопроект помогает научно-образовательным университетам, исследовательским институтам сотрудничать с реальным сектором экономики. К сожалению, он не устанавливает никаких налоговых или других льгот для таких технологических парков", - сказал Галасюк.

По его словам, данный законопроект направлен также на урегулирование деятельности технопарков. В частности, он исключает технопарки из списка свободных экономических зон.

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Справка УНИАН. 25 июня 2015 года научные и технологические парки Украины объединились в Национальную ассоциацию научных, технологических парков и других инновационных организаций Украины.

Цель созданной ассоциации - способствовать повышению роли научных и технологических парков в инновационном развитии Украины.

Главой Ассоциации был избран председатель Международного фонда содействия инвестициям Виктор Ивченко. Международный фонд содействия инвестициям - общественная организация, занимающаяся привлечением внутренних и внешних инвестиций в украинскую экономику путем поиска инвестиционных объектов и содействия инвесторам в преодолении бюрократических процедур. Фонд активно участвовал в создании Национального депозитария Украины.