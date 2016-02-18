Путин и Орбан обсудили продажу Венгрии 30 вертолетов Ми-8/17, несмотря на санкции

Об этом УНИАН сообщил источник по итогам переговоров.

«Почему, собственно, из Венгрии постоянно звучат голоса о необходимости послабления санкций против России. Министерство обороны Венгрии хочет закупить в РФ около 30 многоцелевых вертолетов Ми-8/17. Стоимость контракта оценивается в сумму более 400 млн долларов. Визит Орбана в Москву 17 февраля был посвящен в том числе обсуждению этого контракта», - сказал собеседник агентства.

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По его словам, с помощью этого контракта Орбан хочет компенсировать Путину проблемы в реализации проекта строительства АЭС в Венгрии, где РФ выступает главным подрядчиком.

«Орбан уже взял часть российских средств, предназначенных для этого проекта, и лично гарантировал Путину, что проект будет реализован без проблем, но в ЕС заявили, что контракт противоречит законодательству Евросоюза, и заблокировали его», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что Путин высказал венгерской делегации свое раздражение за срыв миллиардного атомного контракта и намекнул Орбану о возможных проблемах в будущем. В частности, в Кремле готовы выделить финансирование не только правящей партии Орбана, но и оппозиции.

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«Закупка вертолетов может быть неплохой компенсацией, поскольку в вертолетной сделке присутствует значительный политический подтекст, а это очень ценится Путиным, и он, со своей стороны, заинтересован «подцепить» венгерского премьера еще на один крючок. И если Венгрия купит российские вертолеты, это будет успехом для Кремля - будет разрушен режим санкций, невзирая на оккупацию территорий в Украине», - сказал истоник.

По его словам, российская пропаганда уже заявляет об «ослаблении европейской солидарности» и «усилении союзнических связей между РФ и Венгрией».

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Он отметил, что ради «российского контракта» Орбан готов отказаться от сотрудничества с западными производителями - Augusta Westland и Sikorsky.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля Орбан в Москве по итогам переговоров с Путиным заявил, что период автоматического продления европейских санкций против России остался позади. «До сих пор санкции продлевались автоматически. Я думаю, что этот период уже позади. Все больше и больше стран в Европе понимают то, о чем я говорю», - сказал Орбан.

Путин, в свою очередь, заявил, что связывать снятие санкций со стороны Евросоюза с выполнением Минских соглашений «бессмысленно».