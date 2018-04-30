Кто погибнет за металл

Одна из важнейших для экономики Украины отрасль – металлургия не смогла выйти из двухлетнего крутого пике. Выплавка стали в стране в прошлом году сократилась на 16% по сравнению с предыдущим годом - до 22,9 млн тонн.

Несмотря на то, что такой результат является худшим с 1996 года, наша страна все же смогла удержаться в ТОП-10 крупнейших мировых производителей стали. Большинство из них также показали отрицательную динамику производства металла, поэтому Украина по итогам 2015 года сохранила 10-ю строчку в рейтинге.

Между тем, финансовая ситуация в отечественном ГМК, доля которого в валютных доходах страны ранее превышала 30%, ухудшилась более стремительно. На фоне снижения мировых цен на железорудное сырье и металлы выручка украинских металлургов от экспорта продукции сократилась более чем на треть – до 8,5 млрд долл.

Таким образом, уже второй год подряд металлурги вынуждены уступить лидерство в формировании валютных поступлений в страну аграриям, чьи доходы от экспорта продукции в прошлом году составили 14,6 млрд долл.

В условиях низких цен на свои товары крупнейшие игроки отечественного ГМК начали сокращать издержки. Естественно, одним из первых пунктов уменьшения затрат стало урезание зарплатного фонда и штата работников.

Как отмечают эксперты, избежать таких непопулярных решений можно было бы при своевременном вложении средств в модернизацию производства в период высоких цен на сырье и металлы. Это могло дать более высокий запас рентабельности комбинатам. Однако время упущено. Тенденции начала 2016 года говорят о дальнейшем снижении доходов металлургов, что в свою очередь может повлечь за собой более масштабные сокращения расходов, вплоть до остановки части производств.

Фактор Поднебесной

Война на Донбассе пагубно сказалась на финансовом состоянии отечественнных сталеваров. К примеру, на минимальном уровне загружены мощности двух крупных метпредприятий - Алчевского меткомбината и завода «Донецксталь», находящихся на неподконтрольных Киеву территориях. Однако главной причиной все же стала нестабильность на мировых рынках. Дело в том, что Украина сильно зависима от экспорта – свыше 85% металлопродукции вывозится за границы страны.

При этом диктует свои условия на рынке Китай - главный мировой потребитель железорудного сырья (ЖРС) и производитель стали. Из-за замедления роста экономики КНР цены на металлопродукцию в мире значительно снизились.

Способствовали процессу падения цен и крупнейшие мировые производители ЖРС (Rio Tinto, BHP Billiton, Vale и Fortescue), которые имеют низкую себестоимость добычи и готовы до последнего снижать цены, чтобы сохранить свою долю на рынках, в частности, Китая. За последние несколько лет стоимость руды с 62% содержанием железа сократилась со 140 долл./тонна (с поставкой в Китай) до около 40 долл. По состоянию на 10 февраля, котировки составляли менее 46 долл./тонна.

Эта тенденция негативно отразилась на украинских производителях, которые поставляют в Китай почти половину произведенного ЖРС. Осенью прошлого года генеральный директор горно-металлургической группы «Метинвест» Юрий Рыженков заявлял, что низкие цены на ЖРС могут сделать производство нерентабельным и допустил остановку ГОКов.

«Если цены на руду в морпортах Китая упадут до диапазона 30-40 долл. за тонну, то у нас станет вопрос о закрытии каких-то ГОКов», - сказал глава группы «Метинвест», четыре ГОКа которой производят свыше 60% ЖРС в Украине.

Тем не менее, пока до закрытия не дошло.

Государственная фискальная служба сообщает, что все горнодобывающее предприятия Украины в 2015 году по сравнению с предыдущим годом сократили выручку от экспорта ЖРС более чем на треть – до 2,1 млрд долл. Хотя экспорт продукции ГОКов в натуральном выражении за год вырос на 12% - до 45,7 млн тонн.

Между тем, Китай, получая более дешевое сырье, начал наращивать экспорт металлопродукции со значительно меньшей стоимостью. В таких условиях украинские металлопроизводители были вынуждены снижать цены, чтобы выдержать конкуренцию на рынках ЕС и Ближнего Востока. Следствием этого стало резкое сокращение объема доходов отечественных меткомпаний, тогда как экспорт металлопроката по итогу 2015 года уменьшился лишь на 15%.

«В совокупности со снижением цен на мировых рынках проката это повлекло за собой снижение экспортной выручки на 39%, до 6,4 млрд долл. против 10,5 млрд долл. в 2014 году», - сообщают в отраслевом объединении «Металлургпром».

Золотое время ушло

Низкие цены на основных рынках сбыта продукции украинских горнодобывающих предприятий и меткомбинатов сильно ударили по их финансовому положению.

К примеру, единственное предприятие в стране, приватизированное на реальном аукционе и за рыночные деньги, - меткомбинат «АрселлорМиттал Кривой Рог» большую часть прошлого года работал в убыток. Предприятие вынужденно продавало львиную долю металлопродукции дешевле, чем уровень затрат на ее производство.

Трубно-колесная компания «Интерпайп» бизнесмена Виктора Пинчука уже с начала 2015 года занялась оптимизацией расходов за счет сокращения рабочих. Ведь основная часть продукции предприятий компании была заточена на потребности российского рынка, а построенный в 2012 году «Интерпайпом» сталеплавильный завод стал символом расточительства, поскольку рынок в новых мощностях не нуждался.

«В начале 2015 года вследствие потери российского рынка сбыта мы сократили 3 тыс. сотрудников. Одновременно с этим компания существенно повысила эффективность закупочной деятельности, снизила объем замороженных средств – излишних запасов потребляемых материалов и готовой продукции на складах. Эти меры позволили компании выжить в 2015 году», - рассказал в комментарии УНИАН директор по экономике и финансам «Интерпайпа» Денис Морозов.

Вместе с тем, крупнейшая в стране горно-металлургическая группа «Метинвест» Рината Ахметова и Вадима Новинского решилась на оптимизацию расходов лишь в конце прошлого года. Компания с ноября сократила рабочий день административного персонала на 20% с пропорциональным снижением зарплат.

«Метинвест» с момента создания в 2006 году получала лишь сверхприбыли, но уже по итогам 2015 года компания получила убытки. Поэтому, чтобы не усугублять финансовое положение в 2016-м, в «Метинвесте» решили более глобально заняться оптимизацией и начать сокращать штат админперсонала.

«В целом административный аппарат группы будет сокращен до 30%», - сообщили УНИАН в компании.

Такие действия «Метинвеста» в условиях значительной долговой нагрузки (около 3 млрд долл.) вполне очевидны. Особенно если учесть, что в высоко прибыльные годы компания еще активно кредитовалась, но уже в апреле прошлого года заявила о техническом дефолте. Но в конце января 2016 года компания договорилась с держателями своих евробондов об отсрочке выплат по ценным бумагам на сумму 1,125 млрд долл. с погашением в 2016-2018 годах.

По словам финансового аналитика сектора ГМК группы ICU Александра Мартыненко, полученное время от моратория на погашение еврооблигаций до 27 мая текущего года «Метинвест» использует для завершения переговоров по реструктуризации своих долгов.

Эксперт считает, что в условиях военного конфликта на Донбассе и слабых мировых рынков стали и железной руды как «Метинвест», так и его кредиторы заинтересованы в согласовании реструктуризации долгов компании. По его оценке, сейчас стоимость горно-металлургической группы колеблется на уровне 1,5-2,5 млрд долл. А это значит, что даже в случае распродажи активов компании кредиторы явно не смогут вернуть большую часть своих средств.

Вместе с тем, некоторые эксперты утверждают, что компания Ахметова и Новинского с легкостью могла избежать волокиты с реструктуризацией, если бы акционеры не использовали «Метинвест» для выкачки денег. Только за 2014 год группа выплатила 388 млн долл. дивидендов, чего могло бы хватить для полного погашения облигаций 2016-2017 годов.

Как отмечает Мартыненко, если бы владельцы и менеджеры крупнейших предприятий ГМК своевременно и в полной мере вкладывали средства в модернизацию, то столь существенных проблем отрасль могла бы избежать.

«Более активное внедрение модернизационных программ по снижению энергозатратности производства позволило бы украинским металлургам, как минимум, избежать убыточности производства в текущей неблагоприятной рыночной среде», - подчеркнул Мартыненко.

Вызовы рынков

Тем временем ситуация продолжает усугубляться. В январе текущего года украинские металлургические комбинаты сократили выручку от экспорта черных металлов в два раза по сравнению с январем 2015 года - до 381 млн долл. И это при том, что производство проката снизилось лишь на 6% - до 1,6 млн тонн.

Такая же негативная тенденция продаж продукции горно-обогатительных комбинатов, которые и вовсе не снижают производство. Доход от экспорта железорудного сырья в прошлом месяце снизился до 107,3 млн долл. с 206,5 млрд долл.

По мнению Мартыненко, при нынешних ценах на сталь комбинаты едва ли покрывают себестоимость производства, хотя на ЖРС немного заработать еще можно.

«По оценкам группы ICU, рентабельность EBITDA при экспорте украинской стали в текущих ценах или отрицательная, или близка к нулю. Рентабельность EBITDA по экспорту железорудной продукции сейчас, по нашим оценкам, составляет 0-5% на восточноазиатском направлении и 10-15% - на европейском», - говорит эксперт.

Внешние факторы продолжат оказывать негативное влияние на отрасль, считает представитель «Интерпайпа» Денис Морозов. По его словам, на фоне не останавливающегося снижения цен на нефть объемы бурения в США не прекратят падать, а значит нет предпосылок для роста спроса на трубы. При этом в Европе в отношении продукции «Интерпайпа» по-прежнему действует антидемпинговая пошлина в размере 13,8 %.

«В результате приостановки действия договора о Зоне свободной торговли с Таможенным Союзом (ТС) мы получили дополнительную пошлину в размере 5-10% на рынке ТС», - добавил Морозов.

Между тем, он говорит, что компания в 2016 году все же ожидает небольшой рост объемов продаж и производства за счет собственных усилий: коммерческих – с одной стороны, технических и инвестиционных – с другой.

Помочь сохранению производства и доходов отечественным меткомбинатам может Турция. Эта страна не ввела антидемпинговые пошлины на украинские горячекатаные рулоны, но намерена применить такую меру в отношении продукции из России.

По оценке «Метинвеста», вероятнее всего, пошлина для российских производителей горячекатаного проката в Турции не будет заградительной. Кроме того, если продукция проходит режим переработки и экспортируется, например, в виде трубы, то антидемпинговая пошлина не будет препятствием для российских экспортеров.

«Но пока это расследование можно считать позитивным сигналом для Украины. Рынок Турции достаточно емкий, украинская продукция присутствовала на нем в большом объеме, и сохранение этого рынка позволит обеспечить загрузку станов наших металлургических предприятий», - говорят в «Метинвесте», отмечая, что по большей части сортамента украинские металлурги в Турции успешно конкурируют с российскими и китайскими производителями горячекатаного рулона.

В то же время, дополнительный бонус отечественные металлургические компании могут получить благодаря ограничению поставок холоднокатаного рулона вышеупомянутых конкурентов на рынок Евросоюза. По мнению группы «Метинвест», которая имеет небольшую долю поставок х/к рулона в ЕС (около 220 тыс. тонн), введение антидемпинговых пошлин на продукцию российских и китайских производителей сыграет на руку, в первую очередь, местным предприятиям. При этом ограничение дешёвого российского и китайского металла будет позитивно воспринято всеми игроками рынка, в том числе и украинскими.

«Поскольку рынок Европы – крупнейший сегмент продаж «Метинвеста» (40-45% суммарно), то уход с европейского рынка российского и китайского металлопроката будет позитивно влиять на цены в сегменте рулонов и показатели выручки оставшихся игроков», - говорят в компании.

С надеждой на госзаказы и льготы

Существующую зависимость отечественной металлургии от внешних факторов можно было бы снять за счет развития внутреннего рынка, однако на протяжении многих лет этот вопрос никак не решается. Из-за отсутствия масштабных инфраструктурных проектов в стране, что в большей мере вызвано постоянной борьбой за финансовые потоки у часто меняющихся политических элит, потребление металла в Украине не достигает даже 15%. Вдобавок сказывается и продолжающаяся война на Донбассе.

Как отмечают в «Интерпайпе», модернизация ЖКХ могла бы дать толчок потреблению труб в Украине. «Аналогично – снижение рентных платежей на добычу нефти и газа привело бы к росту добычи углеводородов, в том числе госкомпанией «Укргазвыдобування», и, следовательно, повышению спроса на трубы нефтегазового сортамента», - поясняет Морозов.

В «Метинвесте» не рассчитывают на большие инфраструктурные проекты в стране, которые могли бы позволить поставлять больше продукции на отечественный рынок.

«Скорее, это - не инфраструктурные проекты, а частные инвестиции или инвестиции в строительный сегмент (нежилая недвижимость). Из наиболее важных можно отметить несколько заказов в судостроительной отрасли», - сообщает пресс-служба компании.

При этом в «Метинвесте» ожидают проведения в феврале тендера «Укрзализныцей», которая имеет существенную потребность в металле. Модернизация вагонного парка и железных дорог может дать заказы машиностроительным предприятиям, которые сформировали бы спрос на металлопродукцию.

Госкомпания заявила о плане обновления своих активов в 2016-м, но при условии повышения тарифов на грузоперевозки. Пока же вместо действий продолжаются баталии относительно обоснованности такого шага, поскольку представители большого бизнеса пытаются минимизировать свои финансовые проблемы за счет государства.

Так, основные участники рынка ж/д перевозок, в том числе и металлурги, выступают против роста тарифа. По их мнению, это приведет к значительному удорожанию затрат на перевозку. Они считают вероятным частичный переход на речные перевозки.

В свою очередь в «Укрзализныце» и Мининфраструктуры говорят, что повышение тарифа может увеличить стоимость металлопродукции менее чем на 1%.

Параллельно металлурги добиваются у Минэкономразвития введения высоких пошлин на экспорт лома, заявляя о недозагруженности предприятий из-за недостатка данного сырья.

В нынешних условиях такие преференции, конечно же, помогут выжить неэффективному и мало востребованному производству. Но нужно ли его поощрять - вопрос риторический.​

Александр Гречко (УНИАН)