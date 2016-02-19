Mercedes-Benz вслед за Volkswagen попал в дизельный скандал: в США подали иск на концерн

​В США против немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz подан иск о фальсификации данных о выбросах дизельных автомобилей, оснащенных технологией снижения выбросов BlueTEC, сообщает Bloomberg.

Иск был подан от юридической компании Hagens Berman Sobol Shapiro LLP, которая принимает активное участие в дизельном скандале с Volkswagen.

Истцы указывают, что устройство, установленное на дизельных двигателях с технологией BlueTEC, позволяет автомобилям при​ температуре ниже 50 градусов по Фаренгейту (10 градусов Цельсия) отключать контроль за вредными выбросами и тем самым нарушать установленные в США нормы, что делает эти машины менее экологичными, чем заявляет автопроизводитель.

Иск был подан от ​владельца Mercedes в штате Иллинойс, который, в свою очередь, утверждает, что устройство используется лишь для отключения в двигателях BlueTEC системы, призванной снижать долю оксида азота в выхлопе.

Представитель Daimler AG (Mercedes — торговая марка Daimler) Йорг Хоу назвал иск «необоснованным» и заявил, что компания будет обжаловать иск и защищать свою репутацию.

На фоне сообщений об иске к Mercedes акции Daimler во Франкфурте упали на 4,2%, продемонстрировав самый большой спад с 4 февраля, передает РБК.

Вопрос о соответствии дизельных двигателей экологическим стандартам стал широко освещаться после того, как летом 2015 года в автомобилях немецкого концерна Volkswagen было обнаружено программное обеспечение, позволяющее обойти экологические нормы США.

Глава концерна Мартин Винтеркорн был вынужден покинуть свой пост, а прокуратура Германии начала расследование его деятельности. В ряде стран Европы и Азии начались проверки в отношении Volkswagen.