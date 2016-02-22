Кабмин просит у Рады временное право увольнять гендиректоров госпредприятий

Кабинет министров Украины просит Верховную Раду Украины наделить его временным - сроком до 6 месяцев - правом увольнять руководителей государственных предприятий, назначенных до 1 января 2016 года, в одностороннем порядке.

Об этом говорится в подготовленном правительством проекте закона №4105, опубликованном на сайте парламента.

"Временно предоставить органу управления право в одностороннем порядке разрывать по согласованию с Кабинетом Министров Украины контракты с руководителями государственных предприятий, учреждений, организаций и хозяйственных структур, относящихся к сфере управления министерств, других органов исполнительной власти и государственных коллегиальных органов, заключенные до 1 января 2016", - говорится в проекте закона.

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Как отмечается в пояснительной записке к документу, цель законопроекта - оперативное обновление кадрового состава руководителей государственных предприятий, учреждений, организаций и хозяйственных структур.

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Как сообщал УНИАН, реформа системы управления госпредприятиями является одной из ключевых реформ правительства, запланированных на 2016 год. Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк подчеркивал, что Кабмин инициирует аудит 50 крупнейших госпредприятий страны с целью предложений дальнейшего развития компания и усовершенствования системы их управления.