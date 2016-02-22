Газ для промышленности незначительно подешевеет с марта

НАК «Нафтогаз Украины» с 1 марта 2016 года снижает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 0,2% по сравнению с февралем 2016 года - до 7 342 грн за тыс. куб. м с 7 354 грн за тыс. куб. м, говорится в сообщении компании.

В то же время, по данным «Нафтогаза», максимальные цены на природный газ для промпотребителей с 1 марта 2016 году вырастут на 0,2% - до 8 385 грн за тыс. куб. м с 8 366 грн за тыс. куб. м в феврале 2016 года.

Как отметили в компании, ценовые предложения «Нафтогаза» дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов.

Цены на топливо указаны с учетом НДС и тарифов на транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам.

Как сообщал УНИАН, с 1 октября 2015 года в Украине вступил в силу новый закон о рынке природного газа, который лишил Национальную комиссию по регулированию в энергетики права на установление цен на природный газ для промышленности.