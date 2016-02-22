Депутаты предлагают создавать на горных территориях Украины специальные инвестзоны

Депутаты предлагают создавать на горных территориях Украины специальные инвестиционные зоны, предусматривающие таможенные и налоговые льготы, для улучшения социально-экономического положения данных регионов.

Соответствующий законопроект №4102 «О специальном режиме инвестиционной деятельности на территориях приоритетного развития в горных зонах Украины» находится на рассмотрении Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства.

Как отмечается в пояснительной записке, горные территории Украины находятся в худшем социально-экономическом положении, нежели остальная часть Украины. Для исправления ситуации авторы законопроекта предлагают создавать территории приоритетного развития с внедрением на них специального режима инвестиционной деятельности.

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В частности, на территориях приоритетного развития предлагается в законодательном порядке установить специальные таможенные, налоговые режимы и механизмы возмещения и дотаций по утвержденным инвестиционным проектам. Льготы будут касаться инвесторов, которые вкладывают средства в производство, направленное на создание рабочих мест для местного населения, использование местных природных ресурсов, не несущее угрозы природным комплексам гор и способствующее наполнению местных бюджетов.

Среди приоритетных направлений развития горных территорий отмечаются: дорожное хозяйство и инфраструктура, агропроизводство и переработка сельскохозяйственной продукции, лесное хозяйство, строительство туристско-рекреационных объектов, альтернативная энергетика и прочее.

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Справка УНИАН. На Закарпатье специальный инвестиционный режим был введен в 1998 году и действовал до 2004 года. На территориях приоритетного развития за это время было утверждено 99 инвестиционных проектов, из которых 75 реализовывались. Сумма полученных инвестиций составила 233,3 млн долл., из них 208,9 млн долл. – иностранные инвестиции.