"Антонов" и Taqnia подписали соглашение о производстве самолетов в Саудовской Аравии

Госпредприятие "Антонов", единственный производитель авиатехники в Украине, и аравийское предприятие Taqnia Aeronautics подписали очередное соглашение о кооперации по организации в Королевстве Саудовская Аравия (КСА) самолетостроительного комплекса и организации производства самолетов Ан-132, Ан-148 и Ан-178.

Как сообщила пресс-служба "Антонова", соответствующее соглашение было подписано в ходе выставки ADEF-2016 руководителями предприятий.

"Указанный документ содержит конкретные планы по поставкам, организации эксплуатации, послепродажной поддержки самолетов "Антонов" семейств Ан-132, Ан-148 и Ан-178. Он также касается дальнейших работ по запуску кооперационного производства Ан-132 в КСА", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНАИН, ранее "Антонов" и Taqnia Aeronautics подписали несколько меморандумов о совместном продвижении на рынок Саудовской Аравии самолетов Ан-148 и Ан-132, а также меморандум о взаимопонимании относительно поставки 30 многоцелевых самолетов Ан-178 Королевским ВВС Саудовской Аравии.

По оценкам "Антонова", потребность рынка в самолетах типа Ан-132 на ближайшие 20 лет составляет около 900 единиц, а в самолетах типа Ан-178 - 1100 единиц.

"Антонов" 7 мая 2015 года начал летные испытания нового транспортного самолета Ан-178, торжественная выкатка которого состоялась в начале апреля прошлого года.

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Справка УНИАН. Госпредприятие "Антонов" - производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225. По итогам 2014 года "Антонов" незначительно увеличил чистую прибыль по сравнению с 2013 годом - до 39,3 млн грн.