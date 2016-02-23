Венгрия хочет "компенсировать" Путину отказ от закупки новых вертолетов контракту на их модернизацию

Как сообщил УНИАН источник, знакомый с ходом переговоров, в ходе визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву 17 февраля венгерская сторона отказалась от закупки 30 од. вертолетов Ми-8/Ми-17 российского производства.

По словам собеседника агентства, глава венгерского правительства аргументировал это решение давлением со стороны руководства ЕС.

"Активное распространение информации относительно возможного подписания Орбаном российского вертолетного контракта в украинских и европейских СМИ стало одной из причин усиленного давления ЕС на венгерское правительство и, как следствие, отказы от этой сделки", - сообщил он. При этом он добавил, что Орбан попробовал "смягчить" ситуацию и предложил Путину вариант, по которому Россия модернизирует имеющиеся пять вертолетов Ми-17 венгерской армии.

По его словам, представители венгерского правительства считают, что санкции ЕС не распространяются на осуществление ремонта военной техники, хотя по международному праву "товаром военного назначения" считается соответствующие изделия, услуги и технологии. В этой связи правительство Венгрии, сразу по возвращении правительственной делегации из Москвы, объявило тендер на капитальный ремонт этих вертолетов в период 31 мая 2016 года до 30 ноября 2017 года.

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"К тендеру формально допускаются все страны и компании, но очевидно, что предложение предназначено именно для России. Ведь, за такой короткий срок разработать и предложить Венгрии пакет модернизации вертолетов советского производства практически невозможно. За исключением, естественно, России и Украины. Ведь украинская оборонная промышленность уже около десяти лет владеет полным циклом производства и модернизации вертолетов. А в таком вопросе, как ремоторизация, Украина может помочь Венгрии – только украинский завод "Мотор Сич" производит оригинальные двигатели для советских вертолетов", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля Орбан в Москве по итогам переговоров с Путиным заявил, что период автоматического продления европейских санкций против России остался позади. "До сих пор санкции продлевались автоматически. Я думаю, что этот период уже позади. Все больше и больше стран в Европе понимают то, о чем я говорю", - сказал Орбан.

Путин, в свою очередь, заявил, что связывать снятие санкций со стороны Евросоюза с выполнением Минских соглашений "бессмысленно".