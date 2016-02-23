Космическое агентство уволило гендиректора КБ "Южное"

Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ) уволило генерального конструктора-генерального директора госпредприятия "Конструкторское Бюро "Южное" Александра Дегтярева.

Как сообщила пресс-служба предприятия, соответствующий приказ был подписан главой ГКАУ агентства Любомиром Сабадошем 17 февраля 2016 года. Причины увольнения конструкторское бюро не указывает.

Кроме того, в распространенном обращении трудового коллектива КБ "Южное" к президенту Украины Петру Порошенко увольнение Дегтярева названо «принудительным и безосновательным».

"На наш взгляд, эта, безответственная со стороны ГКАУ акция, для предприятия и отрасли станет, без преувеличения, катастрофой. Во-первых, это приведет к разрушению международной кооперации, созданной КБ «Южное» и, как следствие, к многомиллионным убыткам. Во-вторых, десятки тысяч квалифицированных специалистов останутся без работы. В-третьих, срыв выполнения имеющихся контрактов с иностранными заказчиками приведет к полной потере положительного имиджа страны на мировом космическом рынке", - говорится в обращении.

Как сообщал УНИАН, ранее первый заместитель главы Государственного космического агентства Украины Александр Голуб сообщил, что Кабинет министров Украины рассматривает сразу несколько вариантов объединения госпредприятий «Конструкторское бюро "Южное" им. Янгеля" и "Южный машиностроительный завод им. Макарова".

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Конструкторское бюро "Южное" им. Янгеля" является научно-конструкторским предприятием по разработке ракетно-космической техники. Одним из проектов, реализуемых предприятием, является многоцелевой ракетный комплекс "Сапсан".