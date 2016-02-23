Украина увеличила производство стали, сохранив 10-е место в рейтинге

Украинские металлурги в январе 2016 года по сравнению с январем прошлого года увеличили производство стали на 3,6% - до 1,938 миллиона тонн, сохранив при этом 10-е место в списке мировых производителей этой продукции, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

Согласно сообщению, по итогам января лидерство в рейтинге мировых производителей стали традиционно сохранил Китай с показателем 63,2 миллиона тонн (снижение на 7,8% к январю 2015 года).

Далее страны в первой десятке рейтинга расположились в следующем порядке: Япония (8,8 миллиона тонн, -2,8%), Индия (7,4 миллиона тонн, -1,2%), США (6,6 миллиона тонн, -8,8%), Южная Корея (5,7 миллиона тонн, -4,5%), Россия (5,5 миллиона тонн, -10,6%), Германия (3,6 миллиона тонн, -2%), Турция (2,6 миллиона тонн, +0,8%) и Бразилия (2,5 миллиона тонн, -18%).

В целом в январе 2016 года по сравнению с январем прошлого года 66 стран, входящих в рейтинг WSA, увеличили производство стали на 7,1% - до 127,7 миллиона тонн.

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Справка УНИАН. Украина по итогу 2013 года заняла 7-е место в рейтинге WSA, выплавив 30,4 миллиона тонн стали. В 2014 году наша страна опустилась на 10-е место с результатом выплавки 27,2 миллиона тонн. С 2014 года на деятельность отечественных металлургов негативно начали влиять два фактора. Первый - военные действия на Донбассе, где расположено более половины металлургических производственных мощностей. Второй фактор, проявление которого было наиболее заметно в 2015 году, – снижение мировых цен на металлургическое сырье и готовую продукцию, что снизило доходы компаний и увеличило конкуренцию на мировых рынках. Тем не менее, по итогу 2015 года Украина сохранила 10-ю строчку в отраслевом рейтинге.