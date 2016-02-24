Украина в прошлом году сократила экспорт оружия в два раза

Украина по итогам 2015 года сократила экспорт оружия в два раза - до 323 миллионов долларов с 657 миллионов долларов в 2014 году, говорится в аналитических материалах Стокгольмского международного института исследования мира (SIPRI).

Согласно информации SIPRI, Украина в прошлом году продолжила экспорт товаров военного назначения в Российскую Федерацию. По данным организации, в 2015 году этот показатель составил 72 миллиона долларов против 155 миллионов долларов в 2014 году.

Кроме того, в тройку крупнейших покупателей украинского оружия, помимо России, вошли Китай и Таиланд, которые импортировали из Украины оружия на 98 миллионов долларов и 37 миллионов долларов соответственно.

В общем объеме военного экспорта авиатехники было продано на 108 миллионов долларов, бронированных машин - на 63 миллиона долларов, двигателей - на 148 миллионов долларов, кораблей - на 4 миллиона долларов.

По данным SIPRI, общая доля военного экспорта Украины в 2010-2015 году составила 2,6%, что позволило ей сохранить за собой 9 место в списке крупнейших мировых экспортеров. В то же время, аналогичный показатель в 2009-2014 годах составлял 3%.

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Как сообщал УНИАН, ранее гендиректор государственного оборонного концерна "Укроборонпром" Роман Романов заявил, что объем экспортных контрактов концерна на поставку вооружения в 2015 году составил 1,3 миллиарда долларов.

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В мае 2015 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина в ближайшее время должна войти в пятерку крупнейших экспортеров вооружения.