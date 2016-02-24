"Надра Украины" привлечет инвестиции в геологоразведку месторождений ильменита на Житомирщине

Национальная акционерная компания «Надра Украины» планирует в текущем году провести конкурсы по привлечению инвестиций для финансирования поисковых, геологоразведочных и других работ на двух месторождениях ильменита в Житомирской области, говорится в сообщении компании.

«В ближайшее время будет объявлен конкурс, объектами которого станут два месторождения ильменита: Краснореченское и Паромовское, расположенные на территории Житомирской области», - сообщают в компании.

Согласно сообщению, специальными разрешениями на пользование недрами данных месторождений владеет предприятие «Житомирбурразведка» — аффилированное предприятие «Надра Украины».

Как сообщал УНИАН, по словам главы правления «Надра Украины» Ярослава Климовича, несмотря на сложные финансовые условия, компания продолжает работать на безубыточном уровне, а также занимается поиском средств на погашение задолженности своих дочерних предприятий.

За прошедший год «Надра Украины» заплатила в бюджет более 45 млн грн налогов и обязательных платежей. Более 8 млн грн компания направила в качестве финансовой помощи дочерним предприятиям, которые являются самостоятельными юридическими лицами.

По данным «Надра Украины», в течение 2015 года компания обеспечила дочерние предприятия дополнительными объемами работ на сумму около 5 млн грн, что стало весомой поддержкой их хозяйственной деятельности.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" является ведущей компанией в сфере геологоразведочных работ в Украине и владеет 20 специальными разрешениями на пользование нефтегазоносными недрами (ресурсная база которых составляет 47 млн тонн условного топлива), 120 скважинами на восстановление, 16 первоочередными участками под буровые работы на нефть и газ, 40 участками для проведения сейсмических исследований. Кроме того, разработаны 23 бизнес-проекта на перспективные участки недр.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

100% акций «Надра Украины» принадлежат государству в лице Государственной службы геологии и недр.