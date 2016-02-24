Спад промпроизводства в Украине в январе замедлился до 1,7%

Спад промышленного производства в Украине в январе 2016 года по сравнению с январем 2015 года замедлился до 1,7% с 2,1%, зафиксированных месяцем ранее (декабрь 2015 года к декабрю 2014 года).

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим месяцем, декабрем 2015 года, промпроизводство в январе 2016 года упало на 18,6% после роста на 1% в декабре к ноябрю.

По информации Госстата, рост производства в январе 2016 года по сравнению с январем 2015 года зафиксирован только в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 5,2%, производстве электрического оборудования – на 4,7%, производстве мебели и другой продукции – на 4,4%, поставке электроэнергии, газа и пара – на 2,2%.

Рост производства по сравнению с предыдущим месяцем в январе зафиксирован только в поставке электроэнергии, газа и пара – на 8%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 2,9%.

Наибольшее падение производства в январе 2016 года по сравнению с январем 2015 года зафиксировано в производстве компьютеров, электрической и оптической продукции – на 20,1%, деревообрабатывающей промышленности – на 8,3%, химической промышленности – на 7,5%, фармацевтике – на 7,3%.

Наибольшее падение по сравнению с предыдущим месяцем зафиксировано в производстве компьютеров, электрической и оптической продукции – на 58,9%, производстве мебели и другой продукции – на 50,7%.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

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Как сообщал УНИАН, спад промышленного производства в Украине в декабре 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года замедлился до 2,1% с 4,9%, зафиксированных месяцем ранее.

В 2015 году по сравнению с 2014 годом спад промпроизводства ускорился до 13,4% с 10,7%, зафиксированных годом ранее.

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В декабре 2015 года по сравнению ноябрем промпроизводство выросло на 1% после падения на 1,7% в ноябре к октябрю.