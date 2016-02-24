Кабмин одобрил получение Одесским припортовым заводом 600 миллионов кредита

Кабинет министров Украины одобрил приказ Фонда государственного имущества, согласно которому Одесский припортовый завод может получить кредит в размере 600 миллионов гривень для закупки природного газа, поскольку сейчас завод работает в убыток из-за падения цен на свою продукцию.

Соответствующее решение Кабинет министров принял на своем заседании 24 февраля.

По словам главы Фонда госимущества Игоря Билоуса, кредитором выступит "Укргазбанк". Кредитная линия для предприятия открывается по 15 ноября 2016 года под 22% годовых в гривне и 12% в долларах.

Как отметил Билоус, эти средства нужны ОПЗ для пополнения рабочего капитала, который будет направляться на закупку газа, поскольку сейчас предприятие работает в убыток из-за падения мировых цен на свою продукцию.

"Из-за того, что упали сырьевые рынки, цены на аммиак обвалились на 15%. На карбамид также в районе 14-15%. Уже в начале 2016 года цены обвалились еще на 25%. Фактически цены упали ниже себестоимости. Для того, чтобы не допустить убыточности предприятия, мы отключили половину агрегатов", - сказал Билоус.

По его словам, ОПЗ в таких условиях в январе получил убыток в размере 53 миллиона гривень, а в феврале получит 57 миллионов гривень убытка. Как отметил глава ФГИУ, получение кредита позволит предприятию не останавливать производство и вернуться к прибыльности в сезон высокого спроса на продукцию, то есть в конце весны.

Также Билоус рассказал, что в цене продукции ОПЗ около 90% затрат приходится на закупку газа. При этом он сообщил, что сейчас завод потребляет около 65 миллионов кубометров газа в месяц, тогда как при полной загрузке использует свыше 120 миллионов кубометров топлива.

По требованию премьер-министра Украины Арсения Яценюка глава ФГИУ рассказал о поставщиках газа для предприятия.

"В январе-феврале по 20 миллионов кубометров закупается на "Универсальной товарной бирже" путем проведения торгов. Цена ниже НАКовской ("Нафтогаза Украины" - УНИАН). И 45 миллионов кубометров закупается у локальных потребителей. На сегодняшний день 45 миллионов кубометров закупается у компании "СК Пивнич", - сообщил Билоус.

При этом он рассказал, что 23 февраля провел переговоры с представителями французской компании Gaz de France, которые предложили поставлять на первом этапе около 30 миллионов кубометров газа для ОПЗ по цене 190 долларов на границе Украины.

На эту информацию отреагировал глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, сообщив, что НАК может предложить лучшую цену поставки газа для ОПЗ, хотя в "Нафтогаз" с просьбой обсудить цену газа для ОПЗ не обращались.

"К нам не обращались, и у нас сейчас можно будет купить дешевле", - сказал Коболев.

При этом Яценюк призвал Фонд госимущества обеспечить прозрачные условия закупки газа для завода за кредитные средства, а также предложил "Нафтогазу" принять участие в торгах.

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Как сообщал УНИАН, Одесский припортовый завод является одним из самых скандальных госпредприятий Украины, в его деятельности СМИ часто выявляли финансовые махинации, которые приводили к вымыванию средств у завода, особенно при закупках природного газа.

Ряд экспертов неоднократно заявляли, что из-за возможности выводить значительные суммы средств из этого предприятия его приватизация неоднократно откладывалась.

Фонд государственного имущества Украины планирует 30 июня 2016 года начать конкурс по приватизации Одесского припортового завода. Ранее глава фонда Билоус в интервью УНИАН сообщил, что откладывать приватизацию предприятия дальше нельзя, потому что ситуация на рынке аммиака и карбамида не станет лучше, а запаса мощности у завода немного.

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Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (Южный, Одесская область) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.