Как не допустить в украинское небо "русских грачей"

Россия может в любой момент подключить к атаке на Украину ударную авиацию. До сих пор кремлевская военщина использовала самолеты и беспилотники лишь для разведки. Но в конце прошлой недели прозвучал очень тревожный сигнал - армейские склады в Запорожской области атаковали российские дроны.

«В ночь с 18 на 19 февраля беспилотники несколько раз атаковали склады ракетно-артиллерийского вооружения 93 бригады, сбрасывая фосфорные зажигательные гранаты. Очаги возгорания, которые возникли в результате разрывов, были своевременно локализованы силами резервной группы», - сказано в заявлении Генштаба.

Поединок с дронами длился около трех часов. «Дежурная служба применяла средства ПВО, стрелковое оружие, но ввиду того, что было темное время суток... информации о том, что какой-то из беспилотников был сбит, нет», – сетовал представитель Генштаба.

Трудно представить, что будет, если кремлевские безумцы войдут во вкус и захотят не только в Сирии провести полномасштабную боевую операцию. Тем более, что агрессор целенаправленно ведет подготовку к ней.

К примеру, за последнее время Россия усилила авиационную группировку на территории оккупированного Крыма. По данным украинских спецслужб, на прошлой неделе военный контингент РФ на полуострове пополнился несколькими десятками транспортных самолетов, а также ударной авиацией, в том числе и вертолетами.

Кроме того, в середине февраля в Южном военном округе РФ и аннексированном Крыму прошли масштабные военные учения, контингент которых тянул на полноценную армию.

«Под видом военных учений на юге РФ и на территории Крымского полуострова задействовано 8,5 тыс. человек, 900 единиц военной техники, 200 самолетов и вертолетов и 50 кораблей», - прокомментировал ситуацию спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

Приняв во внимание изменение тактики российской армии, высшее военное руководство Украины четко заявило - в приоритете заказов для армии теперь высокоточное оружие с большой поражающей силой.

В список попали средства противовоздушной обороны, ракетное вооружение и радиоэлектронные системы. Надо честно признать - Украине пока есть, чем защитить свое небо в случае одиночных залетов российской авиации. Но хватит ли ресурса в случае массированного удара и тем более применения стратегической ракетоносной авиации – вопрос, разумеется, риторический. И тут стоит отметить, что, скорее всего, средства противовоздушной обороны на пределе – подходит срок их дееспособности, а современные образцы находятся только в процессе разработки.

У ракет вышел срок

«Нам по всем каналам наших спецслужб пошла информация, что в центре Киева готовится вертолетный десант. У нас из всех подразделений, которые держали оружие в руках, было одно УГО. Тогда ничего больше не было. На ВР они садиться не могли, там купол, он бы провалился. Мы тогда даже этого не рассказывали. Чтобы все понимали, искали иглы, чтобы в центре Киева крышу Кабмина и крышу АП укрепить хоть какими-то средствами ПВО. Такая ситуация», - так описал не так давно состояние украинской системы ПВО в феврале 2014 года глава Комитета нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский.

По словам секретаря СНБО Турчинова, за годы независимости именно резерв систем ПВО больше всего пострадал от распродажи военного имущества. По его словам, зенитно-ракетные комплексы и радиолокационные станции пользовались очень большим спросом за рубежом, поэтому они снимались с боевого дежурства и продавались.

«Самой большой проблемой, когда мы начали возрождение потенциала Вооруженных сил, оказалось восстановление противовоздушной обороны. Именно поэтому Совет нацбезопасности и обороны определил возрождение потенциала противовоздушной обороны приоритетом 2016 года», - очертил первоочередные задачи украинской оборонки Турчинов.

По словам экспертов, необходимость обеспечения нашей армии таким вооружением на данный момент полностью оправдана.

«Исходя из потенциальных рисков, в частности, принимая во внимание возможность эскалации конфликта на Донбассе, применение противником боевой авиации является реальной угрозой. Именно поэтому нам нужно заниматься повышением боеспособности войск ПВО», - прокомментировал ситуацию директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

По его словам, на военных складах в Украине сосредоточено еще достаточное количество ракет для систем ПВО. Помимо войскового зенитного вооружения, куда входят «Игла», «Шилка» и «Оса», основной костяк системы ПВО Украины формируют уже известный «Бук» и зенитно-ракетный комплекс С-300. Но проблемой с их использованием является отработанный срок ракет.

Дело в том, что в Украине нет своих мощностей по производству ЗРК, а оставшиеся в наследство советские ракеты имеют возраст до полувека.

«Если говорить о ракетах, то их запасы у нас достаточно большие. В условиях войны нельзя закрывать глаза на их гарантийные сроки. Необходимость продления ресурса ракет «Бук» и С-300 отражена в госпрограммах, но все зависит от потенциала наших предприятий продлевать ресурс этих ракет или же замены элементов, срок которых исчерпался, на элементы украинской разработки», - отметил Згурец.

Из точки «У» в точку «Сапсан»

Помимо восстановления ПВО украинское правительство также намерено уделить особое внимание состоянию второго эшелона обороны - ракетного вооружения. Ведь оно позволяет уничтожать командные пункты, авиабазы, резервные части и склады на территории противника, которые размещены за десятки и сотни километров за линией фронта.

Раньше Украина могла похвастаться разработками в сфере ракетостроения, которые держали в страхе весь мир. К примеру, межконтинентальная баллистическая ракета «Сатана», самый мощный представитель своего типа, производилась на днепропетровских предприятиях КБ «Южное» и «Южмаш».

Но опыт боевых действий на востоке показал, что имеющиеся на складах ВСУ ракетные комплексы морально устарели. Тем не менее, в этом году появился оптимизм – данная проблема все-таки будет решена.

После заседания СНБО в январе этого года президент Украины Петр Порошенко заявил о реализации нескольких стратегически важных для страны проектов - современного ракетного комплекса «Ольха», а также крылатой ракеты на основе технических решений проекта «Нептун». Кроме того, президент подчеркнул, что эти планы не должны ограничиться только лозунгами и призывами, им необходимо финансирование и выполнение в конкретные сроки.

«Проекты «Нептун» и «Ольха» являются новыми проектами. На «Ольху» деньги выделялись еще в прошлом году, а финансирование «Нептуна» возобновилось в этом году после двухгодичной паузы, - сообщил Згурец. – Думаю, что проект «Ольха» будет завершен в этом году, а «Нептун» - в середине следующего года».

Открытой информации о технических характеристиках проектов пока нет, но эксперты отмечают, что именно эти проекты могут стать фактором сдерживания российской агрессии.

«Крылатые ракеты вообще являются симметричным оружием. Например, в случае атаки регулярных войск РФ таким оружием можно нанести серьезный ущерб на достаточную глубину театра военных действий», - подчеркивает директор Центра исследования армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

Помимо выше отмеченных проектов украинские предприятия ранее уже вели разработку похожего по целям оружия - многоцелевого ракетного комплекса «Сапсан».

Работа над ним началась еще в 2006 году, а старт серийного производства планировался на 2015 год. Но проект не получал необходимого финансирования, и в 2013 году был вообще заморожен экс-министром обороны Украины Павлом Лебедевым. Он, кстати, в феврале 2014 года отдал приказ на запрет вывода украинских кораблей из бухт Крыма, что привело к их последующей сдачи оккупационным войскам РФ.

«Проект «Сапсан» живет своей жизнью и развивается за счет внешнего контракта. Этот проект может и должен развиваться за счет контракта, и если он будет реализован, то его результаты реально можно использовать для интересов национальной безопасности», - прокомментировал ситуацию Бадрак.

По словам Турчинова, сейчас проект, наряду с другими важными наработками, находится под «личным контролем» СНБО.

Радиоэлектронный щит

Не менее важным фактором в формировании военной мощи страны является пополнение ракетного вооружения современными радиоэлектронными системами.

«Мало увидеть цель, надо еще иметь то, чем ее поразить. В то же время, бессмысленно иметь мощную крылатую ракету или ракетный комплекс, если не будет адекватных средств для обнаружения цели, - отмечает Бадрак. - Силам обороны Украины нужны и средства обнаружения, и указания цели, и средства поражения. Если мы будем развивать только один из этих компонентов, то это будет недостаточно».

Даже с учетом острой необходимости в радиоэлектронных системах, Украина сильно отстала в этом секторе от своего северного противника.

В конце прошлого года руководство государственного оборонного концерна «Укроборонпром» заявило, что в ближайшее время будет выпущена модернизированная радиолокационная станция «Кольчуга», которая по тактико-техническим характеристикам значительно превосходит свой исходный вариант. Другой информации о продвижении проекта пока нет.

А по словам Турчинова, в этом году наша армия получит ряд модернизированных советских радиолокационных станций.

Между тем, вражеская сторона активно применяла на Донбассе современные радиоэлектронные средства, задачей которых является подавления связи, препятствование работе навигации противника, радаров и управляемых боеприпасов. Также эта техника активно использовалась для подавления работы беспилотников.

С учетом этого, эффективность перевооружения украинской армии модернизированными советскими РЛС в борьбе против новейших российских разработок выглядит сомнительно.

Как бы то ни было, эксперты отмечают - главным вызовом для военного руководства страны является реализация уже имеющихся проектов.

«Пока все решения властей имеют один недостаток - они принимаются слишком медленно и их исполнение контролируется слишком слабо, - отмечает Бадрак. - Очень важным является их бесперебойное финансирование. И вопрос даже не в объеме выделяемых ресурсов, а в регулярности поступлений предприятиям-разработчикам».

Но наличие стратегического вооружения в гособоронзаказе и публичное раскрытие информации об этих проектах уже говорит об ответственности власти за их реализацию.

«Это первый прецедент в истории Украины, когда стратегические компоненты попадают в оборонзаказ. И речь идет не только о модернизации техники, а о развитии новых проектов стратегического уровня», - резюмирует Бадрак.

Владислав Швец (УНИАН)